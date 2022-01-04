Высокое кровяное давление (или гипертония) редко проявляется заметными симптомами. Но если его не лечить, это увеличивает риск появления серьезных проблем, таких как сердечные приступы и инсульты.

Артериальное давление записывается двумя числами:

систолическое давление (большее число) — это сила, с которой ваше сердце качает кровь по телу

диастолическое давление (меньшее число) — это сопротивление кровотоку в кровеносных сосудах.

Оба показателя измеряются в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.).

Что есть патология и норма:

высоким считается кровяное давление 140/90 мм рт. ст. или выше (либо 150/90 мм рт. ст. или выше, если вам больше 80 лет)

идеальным артериальным давлением обычно считается от 90/60 мм рт. ст. до 120/80 мм рт. ст.

Показания артериального давления от 120/80 до 140/90 мм рт. ст. могут означать, что вы подвержены риску развития высокого кровяного давления, если не примете меры, чтобы держать его под контролем.

Артериальное давление у всех будет немного разным. То, что для вас считается низким или высоким, может быть нормальным для кого-то другого.

Что провоцирует гипертонию

Если у вас слишком высокое кровяное давление, это создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды, сердце и другие органы, такие как мозг, почки и глаза.

Постоянное высокое кровяное давление может увеличить риск ряда серьезных и потенциально опасных для жизни состояний, таких как:

болезнь сердца

сердечные приступы

удары

сердечная недостаточность

заболевание периферических артерий

аневризмы аорты

болезнь почек

сосудистая деменция

Если у вас высокое кровяное давление, даже небольшое его снижение может помочь снизить риск этих заболеваний.

Факторы риска

Не всегда ясно, что именно вызывает высокое кровяное давление, но абсолютно доказаны факторы, которые это провоцируют:

избыточный вес

слишком много соли в рационе

недостаточно фруктов и овощей

недостаточно физических упражнений

слишком много алкоголя или кофе (или других напитков на основе кофеина)

курение

недосып

возраст старше 65 лет

наследственный риск

Внесение изменений в образ жизни иногда может помочь снизить ваши шансы на повышение артериального давления и помочь снизить его, если оно уже высокое.

Источник: NHS