В Telegram-канале создана группа для поддержания связи между врачами и пациентами – Медицина для всех!
В нем зарегистрировано уже более 35 тыс. пользователей.
Ссылки — https://t.me/+5zS4Hd4pVqA5Y2My
Люди, нуждающиеся в срочной консультации врача, должны добавиться в эту группу, где также есть десятки медицинских специалистов клиники Добробут и другие доктора.
Как пользоваться чатом:
1. Врачи подписываются с хештегом, например: #семейный врач, #акушергинеколог, #уролог
2. Пациенты по хэштегу могут найти врача и задать вопросы. Если пациент не знает, какой нужен врач, есть возможность написать свой вопрос в общей группе
3. Врачи отвечают пациентам в частные сообщения
Присоединяйтесь!
Сегодня становится меньше тревожных расстройств, панических атак, последствий стресса. На первое место выходят жалобы на боли в позвоночнике, невралгии, ишиасе – все, что возникает от неудобных поз во время сна, длительного и неудобного пребывания в одной позе, пишет врач. Имеются также последствия переохлаждения, посредством обострения хронических патологий (пиелоциститы и др.).
Источник: Telegram