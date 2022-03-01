В Telegram-канале создана группа для поддержания связи между врачами и пациентами – Медицина для всех!

В нем зарегистрировано уже более 35 тыс. пользователей.

Ссылки — https://t.me/+5zS4Hd4pVqA5Y2My

Люди, нуждающиеся в срочной консультации врача, должны добавиться в эту группу, где также есть десятки медицинских специалистов клиники Добробут и другие доктора.

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Как пользоваться чатом:

1. Врачи подписываются с хештегом, например: #семейный врач, #акушергинеколог, #уролог

2. Пациенты по хэштегу могут найти врача и задать вопросы. Если пациент не знает, какой нужен врач, есть возможность написать свой вопрос в общей группе

3. Врачи отвечают пациентам в частные сообщения

Присоединяйтесь!

Сегодня становится меньше тревожных расстройств, панических атак, последствий стресса. На первое место выходят жалобы на боли в позвоночнике, невралгии, ишиасе – все, что возникает от неудобных поз во время сна, длительного и неудобного пребывания в одной позе, пишет врач. Имеются также последствия переохлаждения, посредством обострения хронических патологий (пиелоциститы и др.).

Источник: Telegram