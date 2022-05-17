Во время войны в Украине продолжает работать Программа медицинских гарантий, поэтому пациенты онкологией могут бесплатно получать лечение.

В Министерстве здравоохранения рассказали, какие бесплатные услуги может получить пациент с онкологией в условиях войны.

Программа медицинских гарантий покрывает все важнейшие виды медицинской помощи на каждом этапе лечения:

Диагностика — речь идет о лабораторных анализах и инструментальных исследованиях в амбулаторных и стационарных условиях.

— речь идет о лабораторных анализах и инструментальных исследованиях в амбулаторных и стационарных условиях. Химиотерапия. Пациент с подтвержденным диагнозом злокачественного новообразования имеет право на интенсивную терапию, кислородную поддержку, обезболивание.

Пациент с подтвержденным диагнозом злокачественного новообразования имеет право на интенсивную терапию, кислородную поддержку, обезболивание. Радиологическое лечение. Пациент имеет право на проведение лучевой терапии, сопроводительную медикаментозную терапию, интенсивную терапию, кислородную поддержку и тому подобное.

Пациент имеет право на проведение лучевой терапии, сопроводительную медикаментозную терапию, интенсивную терапию, кислородную поддержку и тому подобное. Лечение гематологических и онкогематологических заболеваний.

Хирургия.

Лекарства . Пациенты с онкологией могут бесплатно получать в медицинском учреждении дорогостоящие препараты, которые закупает государство.

. Пациенты с онкологией могут бесплатно получать в медицинском учреждении дорогостоящие препараты, которые закупает государство. Другие медицинские услуги. Во время ремиссии дальнейшее сопровождение пациента бесплатное.

Получить медицинскую помощь бесплатно можно по направлению врача. Если у пациента есть установленный диагноз, к врачу он обращается без направления.

Несмотря на войну, большинство онкоцентров страны работают в штатном режиме. Актуальная информация о работе онкоцентров и контактные телефоны для пациентов — по ссылке.

Сейчас пациент может выбрать заведение, где получать услуги, независимо от места регистрации или фактического пребывания. Найти нужное заведение можно, обратившись в контакт-центр НСЗУ Национальная служба здоровья Украины: 16-77.