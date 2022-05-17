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Диагностика и хирургия: как получить бесплатное лечение онкобольным в Украине

17 мая 2022, 13:00
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
обстеження, онкологія
Источник: Depositphotos

Во время войны в Украине продолжает работать Программа медицинских гарантий, поэтому пациенты онкологией могут бесплатно получать лечение.

В Министерстве здравоохранения рассказали, какие бесплатные услуги может получить пациент с онкологией в условиях войны.

Программа медицинских гарантий покрывает все важнейшие виды медицинской помощи на каждом этапе лечения:

  • Диагностика — речь идет о лабораторных анализах и инструментальных исследованиях в амбулаторных и стационарных условиях.
  • Химиотерапия. Пациент с подтвержденным диагнозом злокачественного новообразования имеет право на интенсивную терапию, кислородную поддержку, обезболивание.
  • Радиологическое лечение. Пациент имеет право на проведение лучевой терапии, сопроводительную медикаментозную терапию, интенсивную терапию, кислородную поддержку и тому подобное.
  • Лечение гематологических и онкогематологических заболеваний.
  • Хирургия.
  • Лекарства. Пациенты с онкологией могут бесплатно получать в медицинском учреждении дорогостоящие препараты, которые закупает государство.
  • Другие медицинские услуги. Во время ремиссии дальнейшее сопровождение пациента бесплатное.

Получить медицинскую помощь бесплатно можно по направлению врача. Если у пациента есть установленный диагноз, к врачу он обращается без направления.

Несмотря на войну, большинство онкоцентров страны работают в штатном режиме. Актуальная информация о работе онкоцентров и контактные телефоны для пациентов — по ссылке.

Сейчас пациент может выбрать заведение, где получать услуги, независимо от места регистрации или фактического пребывания. Найти нужное заведение можно, обратившись в контакт-центр НСЗУ Национальная служба здоровья Украины: 16-77.

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Источник
Минздрав
Теги
МОЗ Украины, Онкология, онкохворі
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