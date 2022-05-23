Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит провели під час війни першу пересадку кісткового мозку дорослому пацієнту з онкологічним захворюванням.

Як повідомили співробітники клініки на своїй сторінці в Facebook, це стало можливим після того, як дитяча лікарня Охматдит отримала ліцензію на проведення трансплантації кісткового мозку і дорослим пацієнтам.

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– Незважаючи на війну і шалене навантаження, Охматдит рухається вперед. Ми запустили трансплантацію кісткового мозку для дорослих. Зараз не маємо права упускати жодного шансу на життя українців, – написали вони.

Через війну багато хворих не змогли отримати допомогу своєчасно. Винятком не стала і 29-річна Анастасія з Миколаєва. Ще в березні дівчина повинна була пройти трансплантацію кісткового мозку, щоб одужати від раку.

Але надії на порятунок перекреслила війна. Виник ризик, що Насті навіть не зможуть вчасно просто перелити кров. Для неї, як і для сотень інших дорослих зі схожими діагнозами – це питання життя і смерті.

З напівоточенного ворогом Миколаєва, який щодня піддається обстрілам і авіаударам, Настя змогла виїхати до Одеси і згодом до Києва, в Охматдит, команда якого з початку повномасштабного вторгнення не зупиняла роботу.

Для того, щоб трансплантація пройшла успішно, довелося організувати цілу спецоперацію. В умовах відсутності авіасполучення доставка клітинного мозку донора із закордону була викликом. Але співробітники Охматдиту впоралися.

Літаком стовбурові клітини з Німеччини привезли до Польщі. На кордоні їх зустрів представник Українського реєстру донорів кісткового мозку Роман Куць. Таким чином цінний вантаж був доставлений в Охматдит у рекордні терміни.

Наступні кілька тижнів після пересадки Анастасія проведе в стерильному боксі. Свій шанс на одужання дівчина отримала. А команда Охматдиту продовжує працювати, щоб така можливість була у всіх українських дітей і дорослих.

Як сказав завідувач відділенням трансплантації кісткового мозку Олександр Лисиця, війна – час для нестандартних рішень.

Джерело: Охматдит