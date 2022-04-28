Вперше за час повномасштабної війни Україні вдалося повернути з окупованої території так званої ДНР двох діток. Один з них – Ілля Матвієнко, мама якого була поранена в голову під час бомбардування Маріуполя.

Про це повідомили у Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит. За словами бабусі хлопчика, вони з мамою Наталею втікали від бомбардувань в Маріуполі і потрапили під обстріл. Маму поранило в голову, а Іллі розірвало ногу.

Мама змогла дотягнути 10-річного сина до будинку знайомої. Поранені, вони лежали, обіймаючись на дивані, аж поки сусідка не зрозуміла, що у Наталі вже не б’ється серце.

– Ми лежали вдвох з мамою, прийшла тьотя Валя, помацала, пульсу вже немає, вона забрала мене. А на наступний день прийшли військові, – переказує слова хлопчика бабуся.

Згодом російські військові переправили Іллю до окупованого Новоазовська, а звідти до Донецька. Спочатку лікарі говорили про ампутацію ноги. Але потім з’ясували, що нога все ж функціонує.

– Коли це трапилося, я терпів, коли мені робили операцію, мені не робили наркоз, я терпів, — розповідає Ілля.

Коли бабуся дізналася, що Ілля у лікарні Донецька, вона почала за нього боротьбу. Схожа історія трапилася із Кірою Обединською, яка втратила батька у Маріуполі. У цей же час її дідусь також почав розшукувати дитину.

За ці історії взялися в Офісі президента та Міністерстві з реінтеграції окупованих територій. Переговори тривали на найвищому рівні з Москвою, а посередники були з інших країн.

Ризики, що дітей могли відправити вглиб Росії та віддати на всиновлення, як сиріт, були надзвичайно високі. Та рідні робили все можливе заради онуків. Бабуся Іллі подолала шлях території чотирьох держав, аби дістатися до онука.

– З Києва на поїзді до Польщі. З Польщі літаком до Туреччини, з Туреччини до Сочі, з Сочі літаком до Москви, там сказали чекати, а ви ж знаєте, це все на нервах, — пригадує жінка.

Таким самим шляхом діти з рідними поверталися до України. Їх доправили на лікування до Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит.

Лікарі обстежили ногу хлопчика та виявили, що попри величезне ушкодження задньої поверхні стегна, він може рухати пальцями ноги.

Бабуся каже, що Ілля – справжній боєць і дуже комунікабельний, коли довкола багато людей. Але коли він залишається наодинці, то його настрій погіршується. Тепер головне завдання жінки – обігріти онука обіймами.

Детальну історію Кіри Обединської – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Зазначимо, що до Росії за час повномасштабної війни росіяни вивезли 5 тис. українських дітей.

Джерело: НДСЛ Охматдит

Фото: НДСЛ Охматдит