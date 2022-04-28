Впервые за время полномасштабной войны Украине удалось вернуть с оккупированной территории так называемой ДНР двух детей. Один из них — Илья Матвиенко, мама которого была ранена в голову во время бомбардировки Мариуполя.

Об этом сообщили в Национальной детской специализированной больнице Охматдет. По словам бабушки мальчика, они с мамой Натальей бежали от бомбежек в Мариуполе и попали под обстрел. Маму ранило в голову, а Илье разорвало ногу.

Мама смогла дотянуть 10-летнего сына до дома знакомой. Раненые, они лежали в обнимку на диване, пока соседка не поняла, что у Натальи уже не бьется сердце.

— Мы лежали вдвоем с мамой, пришла тетя Валя, потрогала, пульса уже нет, она забрала меня. А на следующий день пришли военные, — пересказывает слова мальчика бабушка.

Впоследствии российские военные переправили Илью в оккупированный Новоазовск, а оттуда в Донецк. Сначала врачи говорили об ампутации ноги. Но потом выяснили, что нога все же функционирует.

— Когда это случилось, я терпел, когда мне делали операцию, мне не делали наркоз, я терпел, — рассказывает Илья.

Когда бабушка узнала, что Илья в больнице Донецка, она начала за него борьбу. Похожая история случилась с Кирой Обединской, которая потеряла отца в Мариуполе. В это же время ее дедушка также начал разыскивать ребенка.

За эти истории взялись в Офисе президента и Министерстве по реинтеграции оккупированных территорий. Переговоры шли на самом высоком уровне с Москвой, а посредники были из других стран.

Риски, что детей могли отправить вглубь России и отдать на усыновление, как сирот, были чрезвычайно высоки. Но родные делали все возможное ради внуков. Бабушка Ильи преодолела путь территории четырех государств, чтобы добраться до внука.

— Из Киева на поезде в Польшу. Из Польши самолетом в Турцию, из Турции в Сочи, из Сочи самолетом в Москву, там сказали ждать, а вы же знаете, это все на нервах, — вспоминает женщина.

Таким же путем дети с родными возвращались в Украину. Их доставили на лечение в Национальную детскую специализированную больницу Охматдет.

Врачи обследовали ногу мальчика и обнаружили, что несмотря на огромное повреждение задней поверхности бедра, он может двигать пальцами ноги.

Бабушка говорит, что Илья — настоящий боец и очень коммуникабельный, когда вокруг много людей. Но когда он остается наедине, то его настроение ухудшается. Теперь главная задача женщины — обогреть внука объятиями.

Подробную историю Киры Обединской — читайте в материале Фактов ICTV.

Отметим, что в Россию за время полномасштабной войны россияне вывезли 5 тыс. украинских детей.

Источник: НДСЛ Охматдет

Фото: НДСЛ Охматдет