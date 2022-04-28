Медики Национальной детской специализированной больницы Охматдет сегодня выхаживают двух деток с осколочными ранениями, которые потеряли во время бомбежек Мариуполя своих родителей, а затем были насильно вывезены рашистами на территорию так называемой “ДНР”.

Кира Обединская потеряла отца в Мариуполе, а ее мама умерла, когда ей было меньше месяца. У Ильи Матвиенко мама была ранена в голову во время бомбежки Мариуполя. Его единственным близким человеком осталась бабушка.

Оба ребенка получили осколочные ранения в результате непрерывных обстрелов многострадального города. Затем оккупанты насильно вывезли их на лечение в одну из больниц оккупированного Донецка.

Существовал огромный риск, что дальше детей отправят в Россию на усыновление.

Можно считать настоящим чудом, что и Киру, и Илью удалось вырвать из лап агрессоров и вернуть в Украину.

Кира все время держит дедушку за руку, который сам все еще до конца не верит, что внучка наконец-то рядом с ним.

Напомним, что Кира с отцом пытались выжить в осажденном Мариуполе. Ее папу, чемпиона Украины по водному поло Евгения Обединского, убили оккупанты. Это случилось на глазах у 12-летней девочки.

— Там истерика была сильная, ее не могли успокоить, Кире сказали, что отца похоронят, но там невозможно, там был обвал, — рассказывают о трагических событиях родные девочки.

После этого Кира вместе с другими детьми и взрослыми выбиралась из разрушенного города пешком и подорвалась на растяжке, девочку посекло осколками. Она уже не помнит, как, но их подобрала попутка и довезла до оккупированного Мангуша. В тамошней больнице не могли вытащить осколки, поэтому ребенка переправили в Донецк.

Кира, когда возвращалась в Украину, все время переспрашивала у дедушки, слышны ли в Киеве взрывы, не стреляют ли там. Александр Петрович постоянно уверяет девочку, что она в безопасности. А еще понимает, что говорить о ее папе с ней еще рановато. Тело его сына до сих пор остается под завалами их дома в Мариуполе.

— Про папу вчера начала разговаривать в поезде, она начала плакать, я понял, что не надо говорить, — рассказал мужчина.

Кира все время жмется к дедушке и не отпускает его и на шаг, все время обнимает и хочет домой. После завершения лечения в Охматдете, их дом временно будет в Черновцах, потому что родного города Мариуполя больше не существует.

В Россию за время полномасштабной войны насильственно вывезено 5 тыс. украинских детей. Но объятия этих спасенных деток — свидетельство того, что даже в безвыходной ситуации надо бороться за возвращение маленьких украинцев домой. Потому что ничего другого не остается. Потому что ничего невозможного нет, убеждены родные детей.

Историю Ильи Матвиенко читайте здесь.

Источник: Охматдет

Фото: Суспильне