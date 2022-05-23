Специалисты Национальной детской специализированной больницы Охматдет во время войны провели первую пересадку костного мозга взрослому пациенту с онкологическим заболеванием.

Как сообщили сотрудники клиники на своей странице в Facebook, это стало возможным после того, как детская больница Охматдет получила лицензию на проведение трансплантации костного мозга и взрослым пациентам.

Сейчас смотрят

— Несмотря на войну и бешеную нагрузку, Охматдет движется вперед. Мы запустили трансплантацию костного мозга для взрослых. Сейчас не имеем права упускать ни одного шанса на жизнь украинцев, — написали они.

Из-за войны многие больные не смогли получить помощь своевременно. Исключением не стала и 29-летняя Анастасия из Николаева. Еще в марте девушка должна была пройти трансплантацию костного мозга, чтобы выздороветь от рака.

Но надежды на спасение перечеркнула война. Возник риск, что Насте даже не смогут вовремя просто перелить кровь. Для нее, как и для сотен других взрослых с похожими диагнозами — это вопрос жизни и смерти.

Из полуокруженного врагом Николаева, который ежедневно подвергается обстрелам и авиаударам, Настя смогла выехать в Одессу и впоследствии в Киев, в Охматдет, команда которого с начала полномасштабного вторжения не останавливала работу.

Для того, чтобы трансплантация прошла успешно, пришлось организовать целую спецоперацию. В условиях отсутствия авиасообщения доставка клеточного мозга донора из заграницы была вызовом. Но сотрудники Охматдета справились.

Самолетом стволовые клетки из Германии привезли в Польшу. На границе их встретил представитель Украинского реестра доноров костного мозга Роман Куць. Таким образом ценный груз был доставлен в Охматдет в рекордные сроки.

Следующие несколько недель после пересадки Анастасия проведет в стерильном боксе. Свой шанс на выздоровление девушка получила. А команда Охматдета продолжает работать, чтобы такая возможность была у всех украинских детей и взрослых.

Как сказал заведующий отделением трансплантации костного мозга Александр Лисица, война — время для нестандартных решений.

Источник: Охматдет