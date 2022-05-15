В Национальной детской специализированной больнице Охматдет с тяжелым ранением ноги находится 10-летний ребенок, на глазах которого умерла мама, а самого его вывезли на оккупированную врагом территорию Украины️.

Об этом на своей странице в Facebook написали сотрудники клиники.

— История 10-летнего Ильи Матвиенко, к сожалению, похожа на истории многих детей Мариуполя. С самого начала полномасштабного российского вторжении он вместе с мамой остались в родном городе, прятались в своем дома, жили в подвале.

Медики рассказали, как однажды мать и сын убегали к соседям, чтобы укрыться от обстрелов. Но уберечься не удалось. В тот день женщина получила ранение головы, а мальчику разорвало ногу. Раненая Наталья на себе дотащила сына до квартиры знакомых.

Раненые и обессиленные они лежали на диване и обнимали друг друга. Мать сжимала сына в объятиях до тех пор, пока билось ее сердце.

Далее знакомые забрали тело женщины, а на следующий день российские военные решили насильно вывезти мальчика в оккупированный Новоазовск, а оттуда уже в Донецк.

У Ильи была раздроблена нога. Уже на оккупированной территории местные врачи сначала думали отрезать конечность, но все же ногу удалось сохранить.

Тем временем бабушка Ильи в Украине искала все возможные способы, как вернуть внука. Она быстро оформила опекунство и пересекла границы четырех стран, чтобы забрать Илюшу к себе.

Так совпало, что Илья прибыл в Охматдет в свой день рождения: ему исполнилось 10 лет. Поздравить мальчика с возвратом пришел Президент Украины Владимир Зеленский, команда которого прилагала множество усилий, чтобы ребенок вернулся на родину.

Чуть позже, как признается бабушка, в больнице у Ильи случился и символический второй день рождения – когда врачи сказали, что нога полноценно функционирует и Илья сможет ходить.

Мальчик уже может двигать пальцами на поврежденной конечности и настроен на выздоровление очень решительно.

Илья расцветает, когда к нему наведываются много гостей, но печаль в глазах никуда не делась. То, что пришлось пережить этому искреннему и доброму мальчику, нельзя представить даже в страшном сне. Такое и ни в коем случае нельзя прощать, уверены медики Охматдета.

Источник: Охматдет