У Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит з важким пораненням ноги перебуває 10-річна дитина, на очах якої померла мама, а саму її вивезли на окуповану ворогом територію України.

Про це на своїй сторінці в Facebook написали співробітники клініки.

– Історія 10-річного Іллі Матвієнко, на жаль, схожа на історії багатьох дітей Маріуполя. З самого початку повномасштабного російського вторгнення він разом з мамою залишилися в рідному місті, ховалися в своєму будинку, жили в підвалі.

Медики розповіли, як одного разу мати і син тікали до сусідів, щоб сховатися від обстрілів. Але вберегтися не вдалося. Того дня жінка отримала поранення голови, а хлопчикові розірвало ногу. Поранена Наталя на собі дотягла сина до квартири знайомих.

Поранені і знесилені вони лежали на дивані і обіймали один одного. Мати стискала сина в обіймах до тих пір, поки билося її серце.

Далі знайомі забрали тіло жінки, а наступного дня російські військові вирішили насильно вивезти хлопчика в окупований Новоазовськ, а звідти вже в Донецьк.

У Іллі була роздроблена нога. Вже на окупованій території місцеві лікарі спочатку думали відрізати кінцівку, але все ж ногу вдалося зберегти.

Тим часом бабуся Іллі в Україні шукала всі можливі способи, як повернути онука. Вона швидко оформила опікунство і перетнула кордони чотирьох країн, щоб забрати Ілюшу до себе.

Так співпало, що Ілля прибув до Охматиду у свій день народження: йому виповнилося 10 років. Привітати хлопчика з поверненням прийшов Президент України Володимир Зеленський, команда якого докладала неабияких зусиль, щоб дитина повернулася на батьківщину.

Трохи пізніше, як зізнається бабуся, в лікарні у Іллі стався і символічний другий день народження – коли лікарі сказали, що нога повноцінно функціонує і Ілля зможе ходити.

Хлопчик вже може рухати пальцями на пошкодженій кінцівці і налаштований на одужання дуже рішуче.

Ілля розквітає, коли до нього навідуються багато гостей, але сум в очах нікуди не дівся. Те, що довелося пережити цьому щирому і доброму хлопчикові, не можна уявити навіть в страшному сні. Таке і ні в якому разі не можна прощати, впевнені медики Охматдиту.

Джерело: Охматдит