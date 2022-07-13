Медики детской больницы Святого Николая Первого медицинского объединения Львова спасли новорожденных близнецов с перекрещенными пуповинами. Маме сделали кесарево сечение.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники клиники.

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— Матвею и Тимофею нынче месяц, весят они почти по три килограмма, в то время как на свет детки появились с весом меньше двух килограммов и риском задохнуться, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пуповины в мамином лоне не только плотно соединяли братьев, но и угрожали их жизни — в любой момент им могло не хватить кислорода.

Чтобы спасти полностью идентичных близнецов, мама Марта согласилась на кесарево сечение. Его на 32-й неделе беременности выполнили медики Третьего территориального медицинского объединения Львова. Сразу из операционной младенцы попали в реанимацию больницы Святого Николая.

Груднички самостоятельно не дышали, больше недели они были на искусственной вентиляции легких. Далее специалисты отделения патологии новорожденных боролись с инфекциями и сопутствующими заболеваниями.

Сейчас все опасности уже позади и новорожденных готовят к выписке.

— В память об испытании, которое семья была вынуждена пройти, мама сплела косичку из сине-желтых лент, символизирующую переплетенные пуповинки. Ею женщина соединила первые игрушки сыновей — зайчиков, которых подарил папа, — пишут сотрудники больницы.

И отмечают: родители близнецов благодарны ВСУ за возможность рожать дома, во Львове, и верят, что их маленькие сыночки когда-то станут великими украинцами.

Источник: ПМО Львов

Фото: ПМО Львов