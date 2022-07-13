Медики дитячої лікарні Святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова врятували новонароджених близнюків із перехрещеними пуповинами. Мамі зробили кесарів розтин.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники клініки.

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– Матвію і Тимофію нині місяць, важать вони майже по три кілограми, в той час як на світ дітки з’явилися з вагою менше двох кілограмів і ризиком задихнутися, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пуповини в маминому лоні не тільки щільно з’єднували братів, а й загрожували їхньому життю – в будь-який момент їм могло не вистачити кисню.

Щоб врятувати повністю ідентичних близнюків, мама Марта погодилася на кесарів розтин. Його на 32-му тижні вагітності виконали медики Третього територіального медичного об’єднання Львова. Одразу з операційної немовлята потрапили до реанімації лікарні Святого Миколая.

Немовлята самостійно не дихали, більше тижня вони були на штучній вентиляції легень. Далі фахівці відділення патології новонароджених боролися з інфекціями і супутніми захворюваннями.

Зараз всі небезпеки вже позаду і новонароджених готують до виписки.

– На згадку про випробування, яке сім’я була змушена пройти, мама сплела косу із синьо-жовтих стрічок, що символізує переплетені пуповинки. Нею жінка поєднала перші іграшки синів – зайчиків, яких подарував тато, – пишуть співробітники лікарні.

І наголошують: батьки близнюків вдячні ЗСУ за можливість народжувати вдома, у Львові, і вірять, що їхні маленькі синочки колись стануть великими українцями.

Джерело: ПМО Львів

Фото: ПМО Львів