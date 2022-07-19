Фахівці Харківської обласної дитячої клінічної лікарні №1 вилучили зі шлунка дитини одразу п’ять монет.

Про це медики клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

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Повідомляється, що зараз дівчинка на ім’я Мирослава готується до виписки в задовільному стані.

– Після проведеної бесіди Мирослава вже мріє стати банкіром і колекціонувати монети в кляйстері або в гаманці, – жартома зазначили медики.

І абсолютно серйозно закликали батьків не залишати дітей без нагляду. А різні дрібні предмети, монети, батарейки, магніти та інші небезпечні речі прибирати із зони вільного доступу дитини.

Джерело: Харківська обласна дитяча клінічна лікарня №1