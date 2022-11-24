Руководитель Днепропетровской областной клинической больницы Сергей Рыженко на своей странице в Facebook рассказал, как работали медики клиники во время тотального отключения электроснабжения после ракетных атак РФ.

— Во время отключения света десятки крайне тяжелых пациентов были на операционных столах в Мечникова. Анестезиологи и хирурги надели налобные фонарики, спасая каждого, — пишет Сергей Рыженко.

И цитирует своего коллегу Ярослава Мишко, по словам которого подобное произошло впервые за 35 лет его хирургической практики.

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По словам Сергея Рыженко, Ярослав Мишко и Ксения Денисова провели уникальную операцию в условиях полного отсутствия света 23-летнему Руслану, за жизнь которого теперь можно быть спокойными.

Фото: Сергей Рыженко