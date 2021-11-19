В Винницкой области 18 ноября шесть человек, из них четверо детей, погибли из-за отравления угарным газом.

В Минздраве рассказали, какие симптомы могут возникнуть в случае отравления угарным газом и как от него уберечься.

— Угарный газ образуется в результате горения в условиях нехватки кислорода. Поэтому он может накапливаться в помещениях с неисправной техникой и некачественной/неисправной вентиляцией, что вызывает нарушение доступа свежего воздуха, — отметили в Минздраве.

Его невозможно увидеть или же почувствовать на запах. В кровеносной системе угарный газ соединяется с гемоглобином, в результате чего кровь теряет способность переносить и доставлять кислород к тканям, а организм быстро начинает испытывать его недостаток.

Эксперты отметили, что симптоматика и степень отравления зависит от объема и времени, на протяжении которого человек вдыхает угарный газ. Также важна концентрация в воздухе.

Симптомы отравления:

головная боль;

головокружение;

утомление;

затрудненное дыхание;

одышка;

сухой кашель;

сонливость;

тошнота и рвота.

Также могут возникнуть более серьезные симптомы: потеря равновесия, зрения, нарушение памяти или же потеря сознания.

В случае возникновения этих симптомов необходимо выключить все приборы, кроме электрических, и открыть окна, чтобы проветрить помещение. Затем нужно вызвать аварийную газовую службу по номеру 104.

Как уберечься от отравления угарным газом