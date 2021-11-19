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Отравление угарным газом: как вовремя обнаружить и можно ли от него уберечься

19 ноября 2021, 11:57
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
чадний газ, дитина

В Винницкой области 18 ноября шесть человек, из них четверо детей, погибли из-за отравления угарным газом.

В Минздраве рассказали, какие симптомы могут возникнуть в случае отравления угарным газом и как от него уберечься.

— Угарный газ образуется в результате горения в условиях нехватки кислорода. Поэтому он может накапливаться в помещениях с неисправной техникой и некачественной/неисправной вентиляцией, что вызывает нарушение доступа свежего воздуха, — отметили в Минздраве.

Его невозможно увидеть или же почувствовать на запах. В кровеносной системе угарный газ соединяется с гемоглобином, в результате чего кровь теряет способность переносить и доставлять кислород к тканям, а организм быстро начинает испытывать его недостаток.

Эксперты отметили, что симптоматика и степень отравления зависит от объема и времени, на протяжении которого человек вдыхает угарный газ. Также важна концентрация в воздухе.

Симптомы отравления:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • утомление;
  • затрудненное дыхание;
  • одышка;
  • сухой кашель;
  • сонливость;
  • тошнота и рвота.

Также могут возникнуть более серьезные симптомы: потеря равновесия, зрения, нарушение памяти или же потеря сознания.

В случае возникновения этих симптомов необходимо выключить все приборы, кроме электрических, и открыть окна, чтобы проветрить помещение. Затем нужно вызвать аварийную газовую службу по номеру 104.

Как уберечься от отравления угарным газом

  • не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра;
  • для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы (к примеру, не используйте газовую плиту для обогрева помещения);
  • регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы на исправность;
  • в доме с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печке или камине;
  • электровытяжке и газовой колонке не место в одном помещении;
  • часто проветривайте помещение, в котором есть газовые приборы.
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Теги
МОЗ Украины , чадний газ
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