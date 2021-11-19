В Винницкой области 18 ноября шесть человек, из них четверо детей, погибли из-за отравления угарным газом.
В Минздраве рассказали, какие симптомы могут возникнуть в случае отравления угарным газом и как от него уберечься.
— Угарный газ образуется в результате горения в условиях нехватки кислорода. Поэтому он может накапливаться в помещениях с неисправной техникой и некачественной/неисправной вентиляцией, что вызывает нарушение доступа свежего воздуха, — отметили в Минздраве.
Его невозможно увидеть или же почувствовать на запах. В кровеносной системе угарный газ соединяется с гемоглобином, в результате чего кровь теряет способность переносить и доставлять кислород к тканям, а организм быстро начинает испытывать его недостаток.
Эксперты отметили, что симптоматика и степень отравления зависит от объема и времени, на протяжении которого человек вдыхает угарный газ. Также важна концентрация в воздухе.
Симптомы отравления:
- головная боль;
- головокружение;
- утомление;
- затрудненное дыхание;
- одышка;
- сухой кашель;
- сонливость;
- тошнота и рвота.
Также могут возникнуть более серьезные симптомы: потеря равновесия, зрения, нарушение памяти или же потеря сознания.
В случае возникновения этих симптомов необходимо выключить все приборы, кроме электрических, и открыть окна, чтобы проветрить помещение. Затем нужно вызвать аварийную газовую службу по номеру 104.
Как уберечься от отравления угарным газом
- не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра;
- для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы (к примеру, не используйте газовую плиту для обогрева помещения);
- регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы на исправность;
- в доме с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печке или камине;
- электровытяжке и газовой колонке не место в одном помещении;
- часто проветривайте помещение, в котором есть газовые приборы.