У Вінницькій області 18 листопада шестеро людей, з них четверо дітей, загинули через отруєння чадним газом.

У МОЗ розповіли, які симптоми можуть виникнути у разі отруєння чадним газом та як від нього уберегтися.

– Чадний газ утворюється в результаті горіння в умовах браку кисню. Тож він може накопичуватися в приміщеннях із несправною технікою та неякісною/несправною вентиляцією, що спричиняє порушення доступу свіжого повітря, – зазначили у МОЗ.

Його неможливо побачити або ж відчути на запах. У кровоносній системі чадний газ з’єднується з гемоглобіном, внаслідок чого кров втрачає здатність переносити та доставляти кисень до тканин, а організм швидко починає відчувати його нестачу.

Експерти наголосили, що симптоматика та ступінь отруєння залежить від об’єму та часу, впродовж якого людина вдихає чадний газ. Також важлива концентрація у повітрі.

Симптоми отруєння:

головний біль;

запаморочення;

втома;

утруднене дихання;

задишка;

сухий кашель;

сонливість;

нудота та блювота.

Також можуть виникнути серйозніші симптоми: втрата рівноваги, зору, порушення пам’яті або ж втрата свідомості.

У разі виникнення цих симптомів необхідно вимкнути усі прилади, крім електричних, та відкрити вікна, щоб провітрити помешкання. Потім варто викликати аварійну газову службу за номером 104.

Як уберегтися від отруєння чадним газом