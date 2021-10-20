Протягом 2014-2019 років кількість дітей та підлітків, госпіталізованих з гострим алкогольним отруєнням, зросла з 20,6 до 36,7 %.

Причиною цього було вживання дітьми різних алкогольних напоїв. Багато із них познайомилися з пивом та міцнішими напоями у 9 років і раніше.

Ці моторошні цифри спонукали вчених-медиків проаналізувати ситуацію, щоб мати можливість вплинути на неї, повідомив Фактам ICTV директор ДУ Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України, академік НАМН України Юрій Геннадійович Антипкін.

Дослідженнями встановлено, що переважна більшість українських підлітків (75%) вживають алкоголь протягом життя. Причому це стосується як хлопчиків, так і дівчаток.

Підлітковий вік є одним з важливих етапів соціалізації. Зміни в житті, гормональні зміни можуть супроводжуватися порушеннями психічного стану, а алкоголь є доступним для використання підлітками.

Іноді вживання алкоголю зводиться до експерименту і обмежується разовим споживанням, але найчастіше стає звичкою.

Середній вік початку вживання алкоголю становить 14 років. За даними наукових спостережень, алкоголь споживають в середньому 82% людей у віці 12-22 роки.

– Під час досліджень ми опитували не тільки підлітків, але і їхніх батьків, – розповів Юрій Антипкін. – Виявилося, що багато дітей знайомляться з алкоголем вдома, в колі сім’ї і навіть із дозволу батьків.

Медики з’ясували, що тільки половина опитаних матерів знали про факт вживання алкоголю їхніми дітьми-підлітками, при цьому третина матерів категорично забороняють дітям вживати алкоголь, біля половини вважають це небажаним, а майже 9% не забороняють алкоголь у невеликих кількостях.

Але алкоголь, навіть якщо це пиво, небезпечний для дитячого організму і у найменшій кількості.

Останніми роками у світі і в Україні стала актуальною проблема вживання молоддю великої кількості пива.

ВООЗ зазначає, що Україна – у першій десятці серед 40 країн Європи за кількістю підлітків, які регулярно вживають алковмісні напої. За даними досліджень, серед дітей 12-13 років 1% щоденно вживають пиво або слабоалкогольні напої.

Основними причинами вибухового зростання вживання пива підлітками є його доступність, а також упевненість значної частини людей у безпечності напою, занадто лояльне ставлення до нього суспільства.

– Рання алкоголізація підлітків відбувається під час групового вживання алкоголю, – констатує Юрій Геннадійович. – Сильним мотивом тут є небажання відставати від однолітків. Повторні вживання пов’язані з бажанням повеселитися, відчути розкутість, впевненість.

Та те, що спочатку має вигляд бравади перед представниками іншої статі, однолітками або молодшими друзями, уже через 3-4 місяці стає нездоланним патологічним бажанням випити.

Фактори, що призводять до дитячого алкоголізму:

неблагополучні, малозабезпечені сім’ї;

несприятливе оточення і соціальна необлаштованість;

часті зміни умов життя також впливають негативно на психічний стан підлітка, тому що йому знову потрібно будувати відносини з новими друзями, сусідами, однокласниками, що здебільшого впливає на появу труднощів і проблем;

доступність алкоголю;

сімейна сприятливість до алкоголізму;

генетичні фактори.

Та, як виявили учені, не всі підлітки, що стикаються із цими факторами, стають алкозалежними. Значить, існують якісь утримуючі фактори від вживання алкоголю.

Як показали дослідження, стримують вживання алкоголю такі речі, як:

почуття гумору;

внутрішній самоконтроль;

цілеспрямованість;

важливість взаємовідносин, окрім батьків, з одним із дорослих чоловіків, таким часто може бути шкільний вчитель;

норми, що виключають вживання алкоголю, прийняті у сім’ї, школі, в колективі.

Про культуру вживання пива

Необхідно розуміти, що й досі ВООЗ не дає чітких рекомендацій щодо норм безпечного вживання алкоголю, та зазначає, що алкоголь тісно пов’язаний майже з 60 соматичними захворюваннями прямою залежністю між дозою та відповіддю організму.

Слід зазначити, що 0,5 л пляшка пива міцністю 5% еквівалентна приблизно 60 мл горілки. Якщо пиво має міцність 8%, його пляшка еквівалентна 100 мл горілки, а 2 пляшки міцного пива – це вже 200 мл горілки.

А між іншим, багато сучасних підлітків 16-17 років випивають до 3 л пива замість води в день, що еквівалентно 400 мл горілки.

Отже, щоденне вживання надмірної кількості пива веде за собою ланцюг негативних наслідків. Дія шкідливих речовин, таких як сивушні олії, альдегіди, ефіри, кобальт, важкі метали, що містяться у сировині, з якої роблять пиво, поступово може викликати симптоми хронічного отруєння, порушуючи функції нервової, ендокринної та інших регулюючих систем організму.

Важливо зазначити, що тривале вживання пива – з молодого віку – з часом, у дорослому періоді, може призводити до виникнення патологічних станів, так званого синдрому капронової панчохи, що виражається в розширенні порожнин серця, потовщенні його стінок.

Після надходження до організму пиво швидко переповнює кровоносні судини із збільшенням об’єму циркулюючої крові, що призводить до варікозу, різкого збільшення порожнин серця. Рентгенологи також описують його як синдром пивного серця.

Дослідниками зазначається й вплив пива на ожиріння, рівень артеріального тиску, діяльність шлунково-кишкового тракту. Справа в тому, що пиво спочатку викликає збудження секреції шлункових залоз, а потім пригнічує їхню дію, що призводить до розвитку патологій шлунка, печінки, підшлункової залози.

Перебіг пивного алкоголізму важкий, вихід із цього запою тривалий, а наслідки його руйнівні.

Через сечогінний ефект вимиваються з організму дитини магній, калій, що може призводити до порушення ритму серця, перепадів тиску.

– Таким чином бачимо, що наслідки пристрасті до пива змолоду надзвичайно тяжкі. Це – міокардіодистрофія, враження клітин мозку, порушення інтелекту, тяжкі психічні порушення, поява різної соматичної патології, – перераховує Юрій Антипкін.

У відповідь на щоденну дозу пива печінка синтезує речовину, яка пригнічує секрецію метилтестостерону (основного чоловічого статевого гормону). Водночас відбувається активне вироблення фітоестрогенів, аналогів жіночих статевих гормонів, що призводить до поступової фемінізації чоловічого організму: жир відкладається в області стегон, на животі, на боках за жіночим типом, розростаються грудні залози.

Закони розвитку пивного алкоголізму

Доведено, що систематичне вживання підлітками та молоддю пива може викликати пивний алкоголізм. Він розвивається за законами звичайного алкоголізму.

Фармакологічна дія пива така, що воно сприяє розслабленню та заспокоєнню. З пивом людина привчає себе не тільки до звичайного сп’яніння від діючого алкоголю, але і до седативної його дії.

Отже, пиво стає необхідним елементом відпочинку серед молоді. З часом молода людина буде не здатна почувати себе нормально без пивного допінгу. У неї порушується самопочуття, сон, погіршується настрій, наростає психічна напруженість, погіршуються стосунки з рідними. Так формується пивний алкоголізм.

Таким чином пивна субкультура – це вхідні ворота алкоголізму, що веде до деградації поколінь. На очах тверезі підлітки, юнаки, дівчата перетворюються в молодь, яка п’є, а це ж майбутні батьки та матері.

Слід зазначити, що особливо шкідливу роль у поширенні пивного алкоголізму відіграє реклама пива, яка підсвідомо може стати причиною відхилень від здорового способу життя.

У підлітків, які п’ють пиво, формується відчуття, що з пляшкою пива вони будуть крутішими, значнішими, привабливішими, що особливо впливає на підлітків віком 12-16 років, коли йде формування особистості і пошук себе. Але ми бачимо, все це насправді – ілюзія.