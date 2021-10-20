В течение 2014-2019 годов количество детей и подростков, госпитализированных с острым алкогольным отравлением, выросло с 20,6 до 36,7 %.

Причиной этого было употребление детьми различных алкогольных напитков. Многие из них познакомились с пивом и более крепкими напитками в 9 лет и ранее.

Эти жуткие цифры побудили ученых-медиков проанализировать ситуацию, чтобы иметь возможность повлиять на нее, сообщил Фактам ICTV директор ГУ Институт педиатрии, акушерства и гинекологии им. акад. А. М. Лукьяновой НАМН Украины, академик НАМН Украины Юрий Геннадьевич Антипкин.

Исследованиями установлено, что подавляющее большинство украинских подростков (75%) употребляют алкоголь в течение жизни. Причем это касается как мальчиков, так и девочек.

Подростковый возраст является одним из важных этапов социализации. Изменения в жизни, гормональные изменения могут сопровождаться нарушениями психического состояния, а алкоголь доступен для подростков.

Иногда употребление алкоголя сводится к эксперименту и ограничивается разовым потреблением, но чаще всего становится привычкой.

Средний возраст начала употребления алкоголя составляет 14 лет. По данным научных наблюдений, алкоголь потребляют в среднем 82% людей в возрасте 12-22 года.

— В ходе исследований мы опрашивали не только подростков, но и их родителей, — сказал Юрий Антипкин. — Оказалось, что многие дети знакомятся с алкоголем дома, в кругу семьи и даже с разрешения родителей.

Медики выяснили, что только половина опрошенных матерей знали о факте употребления алкоголя их детьми-подростками, при этом треть матерей категорически запрещают детям употреблять алкоголь, около половины считают это нежелательным, а почти 9% не запрещают алкоголь в небольших количествах.

Но алкоголь, даже если это пиво, опасен для детского организма и в наименьшем количестве.

В последние годы в мире и в Украине стала актуальной проблема употребления молодежью большого количества пива.

ВОЗ отмечает, что Украина — в первой десятке среди 40 стран Европы по количеству подростков, которые регулярно употребляют алкогольсодержащие напитки. По данным исследований, среди детей 12-13 лет 1% ежедневно употребляют пиво или слабоалкогольные напитки.

Основными причинами взрывного роста употребления пива подростками является его доступность, а также уверенность значительной части людей в безопасности напитка, слишком лояльное отношение к нему общества.

— Ранняя алкоголизация подростков происходит во время группового употребления алкоголя, — констатирует Юрий Геннадьевич. — Сильным мотивом здесь является нежелание отставать от сверстников. Повторные употребления связаны с желанием повеселиться, почувствовать раскованность, уверенность.

Но то, что вначале выглядит как бравада перед представителями другого пола, сверстниками или младшими друзьями, уже через 3-4 месяца становится непреодолимым патологическим желанием выпить.

Факторы, приводящие к детскому алкоголизму:

неблагополучные, малообеспеченные семьи;

неблагоприятное окружение и социальная необустроенность;

частые изменения условий жизни также негативно влияют на психическое состояние подростка, потому что ему опять нужно строить отношения с новыми друзьями, соседями, одноклассниками, что нередко провоцирует появление трудностей и проблем;

доступность алкоголя;

семейное поощрение употребления алкоголя;

генетические факторы.

Но, как обнаружили ученые, не все подростки, сталкивающиеся с этими факторами, становятся алкозависимыми. Значит, существуют какие-то удерживающие от употребления алкоголя факторы.

Как показали исследования, сдерживают употребление алкоголя такие вещи, как:

чувство юмора;

внутренний самоконтроль;

целеустремленность;

важность взаимоотношений, кроме родителей, с одним из взрослых мужчин, таким часто может быть школьный учитель;

нормы, исключающие употребление алкоголя, принятые в семье, школе, в коллективе.

О культуре употребления пива

Необходимо понимать, что до сих пор ВОЗ не дает четких рекомендаций относительно норм безопасного употребления алкоголя. И отмечает, что алкоголь тесно связан почти с 60 соматическими заболеваниями прямой зависимостью между дозой и ответом организма.

Следует отметить, что бутылка пива 0,5 л крепостью 5% эквивалентна примерно 60 мл водки. Если пиво имеет крепость 8%, его бутылка эквивалентна 100 мл водки, а две бутылки крепкого пива – это уже 200 мл водки.

А между прочим, многие современные подростки 16-17 лет выпивают до 3 л пива вместо воды в день, что эквивалентно 400 мл водки.

Итак, ежедневное употребление чрезмерного количества пива тянет за собой цепь негативных последствий. Действие вредных веществ, таких как сивушные масла, альдегиды, эфиры, кобальт, тяжелые металлы, содержащихся в сырье, из которого делают пиво, постепенно может вызвать симптомы хронического отравления, нарушая функции нервной, эндокринной и других регулирующих систем организма.

Важно отметить, что длительное употребление пива – с молодого возраста — со временем, во взрослом периоде, может приводить к возникновению патологических состояний, так называемого синдрома капронового чулка, что выражается в расширении полостей сердца, утолщении его стенок.

После поступления в организм пиво быстро переполняет кровеносные сосуды с увеличением объема циркулирующей крови, что приводит к варикозу, резкому увеличению полостей сердца. Рентгенологи описывают его как синдром пивного сердца.

Исследователями отмечается и влияние пива на ожирение, уровень артериального давления, деятельность желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что пиво сначала вызывает возбуждение секреции желудочных желез, а затем подавляет их действие, что приводит к развитию патологий желудка, печени, поджелудочной железы.

Течение пивного алкоголизма тяжелое, выход из этого запоя длительный, а последствия его разрушительны.

Из-за мочегонного эффекта вымываются из организма ребенка магний, калий, что может приводить к нарушению ритма сердца, перепадам давления.

— Таким образом, видим, что последствия пристрастия к пиву смолоду чрезвычайно тяжелые. Это – миокардиодистрофия, поражение клеток мозга, нарушение интеллекта, тяжелые психические нарушения, появление различной соматической патологии, – перечисляет Юрий Антипкин.

В ответ на ежедневную дозу пива печень синтезирует вещество, которое подавляет выработку метилтестостерона (основного мужского полового гормона). В то же время происходит активная выработка фитоэстрогенов, аналогов женских половых гормонов, что приводит к постепенной феминизации мужского организма: жир откладывается в области бедер, на животе, на боках по женскому типу, разрастаются грудные железы.

Законы развития пивного алкоголизма

Доказано, что систематическое употребление подростками и молодежью пива может вызвать пивной алкоголизм. Он развивается по законам обычного алкоголизма.

Фармакологическое действие пива таково, что оно способствует расслаблению и успокоению. С пивом человек приучает себя не только к обычному опьянению от действующего алкоголя, но и к седативному его действию.

Итак, пиво становится необходимым элементом отдыха среди молодежи. Со временем молодой человек будет не способен чувствовать себя нормально без пивного допинга. У него нарушается самочувствие, сон, ухудшается настроение, нарастает психическая напряженность, ухудшаются отношения с родными. Так формируется пивной алкоголизм.

Таким образом, пивная субкультура — это входные ворота алкоголизма, что ведет к деградации поколений. На глазах трезвые подростки, юноши, девушки превращаются в пьющую молодежь, а это ведь будущие отцы и матери.

Следует отметить, что особо вредную роль в распространении пивного алкоголизма играет реклама пива, которая подсознательно может стать причиной отклонений от здорового образа жизни.

У подростков, которые пьют пиво, формируется ощущение, что с бутылкой пива они будут круче, значительнее, привлекательнее, что особенно влияет на подростков в возрасте 12-16 лет, когда идет формирование личности и поиск себя. Но мы видим, что все это на самом деле — иллюзия.