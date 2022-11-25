В Україні стартувала Національна програма Врятуй кінцівку, в рамках якої передбачено проведення 15 тис. операцій на кінцівках.

Повідомляється, що ініціатор проекту Міжнародний благодійний фонд Здоров’я українського народу заявив про підтримку програми Інститутом травматології та ортопедії НАМН України, Українською Асоціацією ортопедів-травматологів та кафедри ортопедії та травматології НУОЗ України ім. П. Л. Шупика.

Читайте також: В Україні можуть радикально змінити систему працевлаштування осіб з інвалідністю

Зараз дивляться

– Через війну в Україні можуть з’явитися десятки тисяч військових і цивільних осіб з інвалідністю. При якісному лікуванні до 65% поранених можуть повернутися в стрій і до повноцінного життя, – йдеться в повідомленні Фонду.

Зазначається, що програма Врятуй кінцівку передбачає проведення 15 тис. операцій на кінцівках завдяки зібраному першому медичному мільярду.

За словами представників Фонду, кожен складний випадок травми, зареєстрований в рамках Програми, буде винесено на розгляд експертів, а найважчі – на національні консиліуми, за результатами яких буде призначено лікування в конкретному медзакладі.

Джерело: Міжнародний БФ Здоров’я українського народу