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В Україні можуть радикально змінити систему працевлаштування осіб з інвалідністю

17 Листопада 2022, 19:17
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
інвалід
Джерело: Depositphotos

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович представила законопроект, який повністю змінює підходи держави до працевлаштування людей з інвалідністю.

– Ми переходимо від неефективної системи штрафів і покарань роботодавців до механізмів заохочень. Наша мета – забезпечити можливістю працювати всіх, хто має таке бажання, – зазначила міністр.

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Зазначається, що основними змінами, які увійшли до законопроекту, стали, зокрема:

Зараз дивляться
  • введення сплати цільового внеску замість штрафів за невиконання нормативу працевлаштування;
  • розширення категорій компаній, які можуть скористатися грошовою підтримкою для забезпечення працевлаштування осіб з інвалідністю;
  • можливість заснування підприємств захищеного працевлаштування, що мають на меті не отримання прибутку, а забезпечення працевлаштування осіб з важкими формами обмежень функціонування;
  • створення спеціального фонду державного бюджету з підтримання працевлаштування осіб з інвалідністю шляхом накопичення внесків роботодавців;
  • гарантоване для працівника збереження трудових відносин з роботодавцем, де з працівником стався нещасний випадок на виробництві/професійне захворювання.

Крім того, передбачається залучення до механізму сприяння зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю приватних рекрутингових агентств.

Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
Законопроект люди з інвалідністю Міністерство соцполітики працевлаштування
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