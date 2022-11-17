Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович представила законопроект, який повністю змінює підходи держави до працевлаштування людей з інвалідністю.

– Ми переходимо від неефективної системи штрафів і покарань роботодавців до механізмів заохочень. Наша мета – забезпечити можливістю працювати всіх, хто має таке бажання, – зазначила міністр.

Зазначається, що основними змінами, які увійшли до законопроекту, стали, зокрема:

Зараз дивляться

введення сплати цільового внеску замість штрафів за невиконання нормативу працевлаштування;

розширення категорій компаній, які можуть скористатися грошовою підтримкою для забезпечення працевлаштування осіб з інвалідністю;

можливість заснування підприємств захищеного працевлаштування, що мають на меті не отримання прибутку, а з абезпечення працевлаштування осіб з важкими формами обмежень функціонування;

абезпечення працевлаштування осіб з важкими формами обмежень функціонування; створення спеціального фонду державного бюджету з підтримання працевлаштування осіб з інвалідністю шляхом накопичення внесків роботодавців;

гарантоване для працівника збереження трудових відносин з роботодавцем, де з працівником стався нещасний випадок на виробництві/професійне захворювання.

Крім того, передбачається залучення до механізму сприяння зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю приватних рекрутингових агентств.