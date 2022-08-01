Під час дії воєнного стану людям з інвалідністю не потрібно повторно проходити медико-соціальну експертизу, щоб продовжити довідку про інвалідність.

Якщо термін інвалідності закінчився під час дії воєнного стану, інвалідність продовжується автоматично без перекомісії до кінця дії воєнного стану та на 6 місяців після його припинення/скасування.

Ці положення регламентуються постановою КМУ від 30.03.2022 № 390 Про внесення до деяких постанов Кабінету міністрів України змін щодо строку повторного огляду осіб з інвалідністю та продовження строку дії деяких медичних документів в умовах воєнного стану.

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Відповідно до цих змін, продовжено строк дії інвалідності, відсотків втрати працездатності та індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю на весь термін дії воєнного стану на території України і 6 місяців після його припинення/скасування.

Діти та дорослі з інвалідністю мають можливість отримувати, відповідно до індивідуальної програми реабілітації, без проходження повторного огляду лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) чи МСЕК:

соціальні виплати,

реабілітаційні послуги та допоміжні вироби (милиці, ходунки, крісла колісні),

засоби інконтиненції, наприклад, памперси, катетери тощо,

освітні послуги,

відповідні пільги.

Також суттєво спрощено процедуру встановлення інвалідності. Відповідно до постанови від 08.03.2022 КМУ № 225 про Деякі питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України, під час війни людині можуть встановити інвалідність заочно та незалежно від місця її реєстрації, проживання чи перебування.

Тобто, якщо людина не має можливості прибути до місця проведення МСЕК, то комісія може прийняти рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

Також Міністерство охорони здоров’я України нагадує, що лікарі, які оформлюють направлення на МСЕК, не мають законних підстав вимагати від пацієнта-внутрішньо переміщеної особи укладання декларації.

Вони також не мають права вимагати, щоб пацієнти прийшли на повторний огляд для підтвердження інвалідності під час воєнного стану.