Для оформлення водійського посвідчення або його відновлення, водій обов’язково повинен отримати медичну довідку 083/о.

Вимагають її не лише при отриманні перших прав, а й при внесенні змін у водійське посвідчення (наприклад, при заміні прізвища), або ж у випадку відновлення втраченого документа.

Яких лікарів потрібно пройти для медогляду на отримання водійських прав – дізнавалися Факти ICTV.

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Довідка 083/0 – що це

Насправді, цей документ – не забаганка держави, а важлива гарантія психічної та фізичної спроможності водія. Медична довідка підтверджує здатність людини керувати транспортним засобом.

Довідка 083/0 знадобиться вам:

під час проходження техогляду автомобіля;

для отримання водійського посвідчення;

щоб відкрити будь-які категорії водія;

щоб відновити втрачені права;

для працевлаштування водієм;

для того, щоб внести зміни у документ.

Поганий стан здоров’я водія може призвести до трагічних наслідків, саме тому для отримання прав необхідно здати аналізи та пройти медичний огляд.

Яких лікарів потрібно пройти для медогляду на права

Для отримання водійської довідки необхідно відвідати:

терапевта;

офтальмолога;

невропатолога;

хірурга;

отоларинголога;

гінеколога (для жінок).

Офтальмолог (окуліст) перевірить ваш зір, його гостроту та внутрішньоочний тиск, щоб визначити, чи придатні ваші очі для водіння.

Невропатолог займається діагностикою, лікуванням та профілактикою захворювань центральної та периферійної нервової системи.

Хірург перевірить наявність пахової грижі чи сколіозу, огляне вас на предмет варикозного розширення вен та їх ускладнень.

Також цей лікар визначить розміри вашої печінки та селезінки, а також перевірить стан інших органів черевної порожнини, а у чоловіків передміхурової залози.

Отоларинголог – лікар, який спеціалізується на діагностиці та лікуванні вух, горла, носа, голови та шиї. Відповідно, огляне вас на наявність проблем у цих зонах.

Терапевта потрібно проходити останнім. Він зробить заключний висновок та поставить свій підпис і печатку. Лише після цього вам зможуть виписати довідку 083/0.

Варто зазначити, що спочатку потрібно здати усі аналізи, а вже з їх результатами проходити лікарів. Кожен спеціаліст визначить придатність чи непридатність водія для водіння та отримання довідки.

Додатково необхідно здати аналізи та пройти обстеження. Серед них: