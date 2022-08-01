Для оформления водительского удостоверения или его восстановления, водитель обязательно должен получить медицинскую справку 083/о.
Требуют ее не только при получении первых прав, но и при внесении изменений в водительское удостоверение (например, при смене фамилии) или же в случае восстановления утраченного документа.
Каких врачей нужно пройти для медосмотра на получение водительских прав — узнавали Факты ICTV.
Справка 083/0 — что это
На самом деле, этот документ – не прихоть государства, а важная гарантия психической и физической способности водителя. Медицинская справка подтверждает способность человека управлять транспортным средством.
Справка 083/0 понадобится вам:
- во время прохождения техосмотр автомобиля;
- для получения водительского удостоверения;
- чтобы открыть любые категории водителя;
- чтобы восстановить утраченные права;
- для трудоустройства водителем;
- для того, чтобы внести изменения в документ.
Плохое состояние здоровья водителя может привести к трагическим последствиям, именно поэтому, для получения прав необходимо сдать анализы и пройти медицинский осмотр.
Каких врачей нужно пройти для медосмотра на права
Для получения водительской справки необходимо посетить:
- терапевта;
- офтальмолога;
- невропатолога;
- хирурга;
- отоларинголога;
- гинеколога (для женщин).
Офтальмолог (окулист) проверит ваше зрение, его остроту и внутриглазное давление, чтобы определить пригодны ли ваши глаза для вождения.
Невропатолог занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний центральной и периферической нервной системы.
Хирург проверит наличие паховой грыжи или сколиоза, осмотрит вас на предмет варикозного расширения вен и их осложнений.
Также этот врач определит размеры вашей печени и селезенки, а также проверит состояние других органов брюшной полости, а у мужчин предстательной железы.
Отоларинголог — врач, специализирующийся на диагностике и лечении ушей, горла, носа, головы и шеи. Соответственно, осмотрит вас на наличие проблем в этих зонах.
Терапевта нужно проходить последним. Он сделает заключительный вывод и поставит свою подпись и печать. Только после этого вам смогут выписать справку 083/0.
Стоит отметить, что сначала нужно сдать все анализы, а уже с их результатами проходить врачей. Каждый специалист определит пригодность или непригодность водителя для вождения и получения справки.
Дополнительно необходимо сдать анализы и пройти обследование. Среди них:
- анализ крови на определение группы и резус-фактора;
- общий анализ крови;
- общий анализ мочи;
- анализ крови на содержание глюкозы;
- ЭКГ;
- флюорография;
- обследование вестибулярного аппарата;
- обследование остроты зрения.