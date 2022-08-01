Для оформления водительского удостоверения или его восстановления, водитель обязательно должен получить медицинскую справку 083/о.

Требуют ее не только при получении первых прав, но и при внесении изменений в водительское удостоверение (например, при смене фамилии) или же в случае восстановления утраченного документа.

Каких врачей нужно пройти для медосмотра на получение водительских прав — узнавали Факты ICTV.

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Справка 083/0 — что это

На самом деле, этот документ – не прихоть государства, а важная гарантия психической и физической способности водителя. Медицинская справка подтверждает способность человека управлять транспортным средством.

Справка 083/0 понадобится вам:

во время прохождения техосмотр автомобиля;

для получения водительского удостоверения;

чтобы открыть любые категории водителя;

чтобы восстановить утраченные права;

для трудоустройства водителем;

для того, чтобы внести изменения в документ.

Плохое состояние здоровья водителя может привести к трагическим последствиям, именно поэтому, для получения прав необходимо сдать анализы и пройти медицинский осмотр.

Каких врачей нужно пройти для медосмотра на права

Для получения водительской справки необходимо посетить:

терапевта;

офтальмолога;

невропатолога;

хирурга;

отоларинголога;

гинеколога (для женщин).

Офтальмолог (окулист) проверит ваше зрение, его остроту и внутриглазное давление, чтобы определить пригодны ли ваши глаза для вождения.

Невропатолог занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний центральной и периферической нервной системы.

Хирург проверит наличие паховой грыжи или сколиоза, осмотрит вас на предмет варикозного расширения вен и их осложнений.

Также этот врач определит размеры вашей печени и селезенки, а также проверит состояние других органов брюшной полости, а у мужчин предстательной железы.

Отоларинголог — врач, специализирующийся на диагностике и лечении ушей, горла, носа, головы и шеи. Соответственно, осмотрит вас на наличие проблем в этих зонах.

Терапевта нужно проходить последним. Он сделает заключительный вывод и поставит свою подпись и печать. Только после этого вам смогут выписать справку 083/0.

Стоит отметить, что сначала нужно сдать все анализы, а уже с их результатами проходить врачей. Каждый специалист определит пригодность или непригодность водителя для вождения и получения справки.

Дополнительно необходимо сдать анализы и пройти обследование. Среди них: