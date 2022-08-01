Во время действия военного положения людям с инвалидностью не нужно проходить медико-социальную экспертизу, чтобы продлить справку об инвалидности.

Если срок инвалидности истек во время военного положения, инвалидность продолжается автоматически без перекомиссии до конца действия военного положения и 6 месяцев после его прекращения/отмены.

Эти положения регламентируются постановлением КМУ от 30.03.2022 № 390 О внесении в некоторые постановления Кабинета Министров Украины изменений срока повторного осмотра лиц с инвалидностью и продления срока действия некоторых медицинских документов в условиях военного положения.

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В соответствии с этими изменениями продлен срок действия инвалидности, процентов потери трудоспособности и индивидуальной программы реабилитации лица с инвалидностью на весь срок действия военного положения на территории Украины и 6 месяцев после его прекращения/отмены.

Дети и взрослые с инвалидностью могут получать, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, без прохождения повторного осмотра врачебно-консультативной комиссии (ЛКК) или МСЭК:

социальные выплаты,

реабилитационные услуги и вспомогательные изделия (костыли, ходунки, кресла колесные),

средства инконтиненции, например, памперсы, катетеры и т.п.

образовательные услуги,

соответствующие льготы.

Также существенно упрощена процедура установления инвалидности. Согласно постановлению от 08.03.2022 КМУ № 225 о некоторых вопросах порядка проведения медико-социальной экспертизы на период действия военного положения на территории Украины, во время войны человеку могут установить инвалидность заочно и независимо от места его регистрации, проживания или пребывания.

То есть если человек не имеет возможности прибыть к месту проведения МСЭК, то комиссия может принять решение об установлении инвалидности заочно на основании направления врачебно-консультативной комиссии (ЛКК).

Также Министерство здравоохранения Украины напоминает, что врачи, оформляющие направление на МСЭК, не имеют законных оснований требовать от пациента-внутренне перемещенного заключения декларации.

Они также не имеют права требовать, чтобы пациенты пришли на повторное освидетельствование для подтверждения инвалидности во время военного положения.