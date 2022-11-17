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В Украине могут радикально изменить систему трудоустройства лиц с инвалидностью

17 ноября 2022, 19:17
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
інвалід
Источник: Depositphotos

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович представила законопроект, который полностью изменяет подходы государства к трудоустройству людей с инвалидностью.

— Мы переходим от неэффективной системы штрафов и наказаний работодателей к механизмам поощрений. Наша цель – обеспечить возможностью работать всех, кто имеет такое желание, — отметила министр.

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Отмечается, что основными изменениями, которые вошли в законопроект, стали, в частности:

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  • введение уплаты целевого взноса вместо штрафов за невыполнение норматива трудоустройства;
  • расширение категорий компаний, которые могут воспользоваться денежной поддержкой для обеспечения трудоустройства лиц с инвалидностью;
  • возможность учреждения предприятий защищенного трудоустройства, имеющих целью не получение прибыли, а обеспечение трудоустройства лиц с тяжелыми формами ограничений функционирования;
  • создание специального фонда государственного бюджета по поддержанию трудоустройства лиц с инвалидностью путем накопления взносов работодателей;
  • гарантированное для работника сохранение трудовых отношений с работодателем, где с работником произошел несчастный случай на производстве/профессиональное заболевание.

Кроме того, предусматривается вовлечение в механизм содействия занятости и трудоустройства лиц с инвалидностью частных рекрутинговых агентств.

Источник
Интерфакс-Украина
Теги
Законопроект люди з інвалідністю Міністерство соцполітики працевлаштування
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