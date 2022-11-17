Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович представила законопроект, который полностью изменяет подходы государства к трудоустройству людей с инвалидностью.

— Мы переходим от неэффективной системы штрафов и наказаний работодателей к механизмам поощрений. Наша цель – обеспечить возможностью работать всех, кто имеет такое желание, — отметила министр.

Отмечается, что основными изменениями, которые вошли в законопроект, стали, в частности:

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введение уплаты целевого взноса вместо штрафов за невыполнение норматива трудоустройства;

расширение категорий компаний, которые могут воспользоваться денежной поддержкой для обеспечения трудоустройства лиц с инвалидностью;

возможность учреждения предприятий защищенного трудоустройства, имеющих целью не получение прибыли, а обеспечение трудоустройства лиц с тяжелыми формами ограничений функционирования;

создание специального фонда государственного бюджета по поддержанию трудоустройства лиц с инвалидностью путем накопления взносов работодателей;

гарантированное для работника сохранение трудовых отношений с работодателем, где с работником произошел несчастный случай на производстве/профессиональное заболевание.

Кроме того, предусматривается вовлечение в механизм содействия занятости и трудоустройства лиц с инвалидностью частных рекрутинговых агентств.