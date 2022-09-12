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Выезд людей с инвалидностью за границу: Кабмин снял ограничение на количество поездок

12 сентября 2022, 11:24
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
інваліди
Источник: Depositphotos

Кабинет министров снял ограничение на количество поездок за границу людей с инвалидностью и сопровождающих их лиц. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

— Кабинет министров внес изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины при внедрении чрезвычайного или военного положения, — говорится в сообщении.

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Уточняется, что также урегулирован и вопрос подтверждения факта ухода за людьми с особыми физическими потребностями.

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Кроме того, увеличен до семи рабочих дней срок обращения сопровождающих лиц в зарубежное дипломатическое учреждение Украины в государстве пребывания для взятия на консульский учет лиц с инвалидностью.

Источник
Интерфакс
Теги
за кордон Кабмин люди з інвалідністю
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