Кабинет министров снял ограничение на количество поездок за границу людей с инвалидностью и сопровождающих их лиц. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

— Кабинет министров внес изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины при внедрении чрезвычайного или военного положения, — говорится в сообщении.

Уточняется, что также урегулирован и вопрос подтверждения факта ухода за людьми с особыми физическими потребностями.

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Кроме того, увеличен до семи рабочих дней срок обращения сопровождающих лиц в зарубежное дипломатическое учреждение Украины в государстве пребывания для взятия на консульский учет лиц с инвалидностью.