Кабінет міністрів зняв обмеження на кількість поїздок за кордон людей з інвалідністю та осіб, що їх супроводжують. Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

– Кабінет міністрів вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України при впровадженні надзвичайного або воєнного стану, – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що також врегульовано і питання підтвердження факту догляду за людьми з особливими фізичними потребами.

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Крім того, збільшено до семи робочих днів термін звернення осіб, що супроводжують, до закордонної дипломатичної установи України в державі перебування для взяття на консульський облік осіб з інвалідністю.