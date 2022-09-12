Кабінет міністрів зняв обмеження на кількість поїздок за кордон людей з інвалідністю та осіб, що їх супроводжують. Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.
– Кабінет міністрів вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України при впровадженні надзвичайного або воєнного стану, – йдеться в повідомленні.
Читайте також:На період воєнного стану: спрощення процедури встановлення або продовження інвалідності
Уточнюється, що також врегульовано і питання підтвердження факту догляду за людьми з особливими фізичними потребами.
Зараз дивляться
Крім того, збільшено до семи робочих днів термін звернення осіб, що супроводжують, до закордонної дипломатичної установи України в державі перебування для взяття на консульський облік осіб з інвалідністю.