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Виїзд людей з інвалідністю за кордон: Кабмін зняв обмеження на кількість поїздок

12 Вересня 2022, 11:24
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
інваліди
Джерело: Depositphotos

Кабінет міністрів зняв обмеження на кількість поїздок за кордон людей з інвалідністю та осіб, що їх супроводжують. Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

– Кабінет міністрів вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України при впровадженні надзвичайного або воєнного стану, – йдеться в повідомленні.

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Уточнюється, що також врегульовано і питання підтвердження факту догляду за людьми з особливими фізичними потребами.

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Крім того, збільшено до семи робочих днів термін звернення осіб, що супроводжують, до закордонної дипломатичної установи України в державі перебування для взяття на консульський облік осіб з інвалідністю.

Джерело
Интерфакс
Теги
за кордон Кабмін люди з інвалідністю
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