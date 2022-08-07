На період дії воєнного стану суттєво спрощено процедуру встановлення та продовження інвалідності. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Повторний огляд, термін якого припав на період дії воєнного стану в Україні, повинен бути проведений протягом шести місяців після скасування воєнного стану у разі неможливості отримання направлення, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після проведення медико-соціальної експертизи та ухвалення рішення щодо зміни групи або встановлення інвалідності або про зміни відсотка втрати працездатності, МСЕК та ЛКК повинні інформувати про це органи соціального захисту населення на місцях: Пенсійний фонд України та Фонд соціального страхування.

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Якщо в зазначених вище органах немає такої інформації, слід вважати, що інвалідність продовжена до останнього числа шостого місяця після скасування періоду дії воєнного стану. За умови, якщо повторний огляд не буде проведено раніше.