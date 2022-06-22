В Україні стартує проєкт екстреного реагування на потреби дітей із труднощами розвитку або з інвалідністю. Передусім він передбачає допомогу внутрішньо переміщеним дітям та дітям, стан яких погіршився через воєнні дії в Україні. Проєкт реалізується в рамках програми Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Хто може отримати допомогу

сім’ї з дітьми з інвалідністю або труднощами розвитку, які потребують кризового втручання;

діти, в яких під час війни погіршився фізичний стан та поведінка;

діти, які не мають або втратили спеціалізоване обладнання;

вимушено переміщені сім’ї, які не мають інформації про доступні послуги в громадах.

На які послуги можна розраховувати

Зараз дивляться

індивідуальні консультації про можливості та доступні послуги в громадах;

кризові послуги соціальних працівників;

спеціалізовані консультації вузьких спеціалістів;

надання допоміжних засобів за потребою дитини (наприклад слухових апаратів, колісних крісел тощо).

Де реалізовуватимуть проєкт

У семи областях України, в яких можливо надавати послуги та де зосереджена велика кількість переміщених сімей, а саме: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій. За необхідності мобільні команди спеціалістів виїжджатимуть у віддалені райони.

Як отримати допомогу

Звернутись до координатора програми у одному з регіонів, де реалізовується проєкт.

Після того, як фахівці проведуть визначення потреб дитини, сім’ї зможуть отримати необхідну кризову допомогу.

Куди звертатися: https://cutt.ly/yKcIkHV

Джерело: Пенсійний кур’єр