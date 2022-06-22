В Україні стартує проєкт екстреного реагування на потреби дітей із труднощами розвитку або з інвалідністю. Передусім він передбачає допомогу внутрішньо переміщеним дітям та дітям, стан яких погіршився через воєнні дії в Україні. Проєкт реалізується в рамках програми Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).
Хто може отримати допомогу
- сім’ї з дітьми з інвалідністю або труднощами розвитку, які потребують кризового втручання;
- діти, в яких під час війни погіршився фізичний стан та поведінка;
- діти, які не мають або втратили спеціалізоване обладнання;
- вимушено переміщені сім’ї, які не мають інформації про доступні послуги в громадах.
На які послуги можна розраховувати
- індивідуальні консультації про можливості та доступні послуги в громадах;
- кризові послуги соціальних працівників;
- спеціалізовані консультації вузьких спеціалістів;
- надання допоміжних засобів за потребою дитини (наприклад слухових апаратів, колісних крісел тощо).
Де реалізовуватимуть проєкт
У семи областях України, в яких можливо надавати послуги та де зосереджена велика кількість переміщених сімей, а саме: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій. За необхідності мобільні команди спеціалістів виїжджатимуть у віддалені райони.
Як отримати допомогу
- Звернутись до координатора програми у одному з регіонів, де реалізовується проєкт.
- Після того, як фахівці проведуть визначення потреб дитини, сім’ї зможуть отримати необхідну кризову допомогу.
Куди звертатися: https://cutt.ly/yKcIkHV
Джерело: Пенсійний кур’єр