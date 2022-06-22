В Украине стартует проект экстренного реагирования на нужды детей с трудностями развития или с инвалидностью. Прежде всего, он предусматривает помощь внутренне перемещенным детям и детям, состояние которых ухудшилось из-за военных действий в Украине. Проект реализуется в рамках программы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
Кто может получить помощь
- семьи с детьми с инвалидностью или трудностями развития, нуждающимися в кризисном вмешательстве;
- дети, у которых во время войны ухудшилось физическое состояние и поведение;
- дети, не имеющие или потерявшие специализированное оборудование;
- вынужденно перемещенные семьи, не имеющие информации о доступных услугах в общинах.
На какие услуги можно рассчитывать
- индивидуальные консультации о возможностях и доступных услугах в общинах;
- кризисные сервисы социальных работников;
- специализированные консультации узких специалистов;
- предоставление вспомогательных средств по необходимости ребенка (например слуховых аппаратов, колесных кресел и т.д.).
Где будут реализовывать проект
В семи областях Украины, где можно предоставлять услуги и где сосредоточено большое количество перемещенных семей, а именно: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой. При необходимости мобильные команды специалистов будут выезжать в отдаленные районы.
Как получить помощь
Обратитесь к координатору программы в одном из регионов, где реализуется проект.
После того, как специалисты проведут определение потребностей ребенка, семьи смогут получить необходимую кризисную помощь.
Куда обращаться: https://cutt.ly/yKcIkHV
Источник: Пенсійний кур’єр