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Кризисная помощь детям с инвалидностью: как получить

22 июня 2022, 13:55
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
дети
Источник: Depositphotos

В Украине стартует проект экстренного реагирования на нужды детей с трудностями развития или с инвалидностью. Прежде всего, он предусматривает помощь внутренне перемещенным детям и детям, состояние которых ухудшилось из-за военных действий в Украине. Проект реализуется в рамках программы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Кто может получить помощь

  • семьи с детьми с инвалидностью или трудностями развития, нуждающимися в кризисном вмешательстве;
  • дети, у которых во время войны ухудшилось физическое состояние и поведение;
  • дети, не имеющие или потерявшие специализированное оборудование;
  • вынужденно перемещенные семьи, не имеющие информации о доступных услугах в общинах.

На какие услуги можно рассчитывать

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  • индивидуальные консультации о возможностях и доступных услугах в общинах;
  • кризисные сервисы социальных работников;
  • специализированные консультации узких специалистов;
  • предоставление вспомогательных средств по необходимости ребенка (например слуховых аппаратов, колесных кресел и т.д.).

Где будут реализовывать проект

В семи областях Украины, где можно предоставлять услуги и где сосредоточено большое количество перемещенных семей, а именно: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой. При необходимости мобильные команды специалистов будут выезжать в отдаленные районы.

Как получить помощь

Обратитесь к координатору программы в одном из регионов, где реализуется проект.
После того, как специалисты проведут определение потребностей ребенка, семьи смогут получить необходимую кризисную помощь.

Куда обращаться: https://cutt.ly/yKcIkHV

Источник: Пенсійний кур’єр

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