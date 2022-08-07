На период военного положения существенно упрощено установление и продление инвалидности. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Повторный осмотр, срок которого пришелся на период действия военного положения в Украине, должен быть проведен в течение шести месяцев после отмены военного положения в случае невозможности получения направления, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после проведения медико-социальной экспертизы и принятия решения об изменении группы или установлении инвалидности или об изменении процента утраты трудоспособности медико-социальная экспертная комиссия и врачебно-консультативная комиссия должны информировать об этом органы социальной защиты населения на местах: Пенсионный фонд Украины и Фонд социального страхования.

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Если в указанных выше органах нет такой информации, следует считать, что инвалидность продлена до последнего числа шестого месяца после отмены периода действия военного положения. При условии, если повторный осмотр не будет проведен раньше.