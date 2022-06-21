Министерство здравоохранения Украины дало разъяснение по поводу прохождения повторного осмотра и восстановления медицинских документов во время войны людям с инвалидностью.

— Минздрав напоминает, что при невозможности обследования и оформления направления на МСЭК срок прохождения повторного осмотра для лиц с инвалидностью переносится на срок не позднее шести месяцев после прекращения/отмены военного положения, — говорится в сообщении.

И уточняется: все выплаты и соответствующие льготы будут сохранены до окончания срока прохождения повторного осмотра.

Важно, что в течение действия военного положения и шести месяцев после его прекращения, согласно постановлению правительства, украинцы вправе обращаться в медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК) для установления инвалидности заочно и независимо от места жительства или пребывания.



Сейчас смотрят

То есть если человек не имеет возможности прибыть в МСЭК, комиссия может принимать решение об установлении инвалидности заочно, на основании направления учреждения здравоохранения.

Восстановление утраченных во время войны документов

Есть несколько путей восстановления утраченных медицинских документов. В частности:

обратиться к семейному или любому другому врачу первичного звена по месту нахождения. Врач примет решение о восстановлении медицинских документов через электронную систему здравоохранения и/или проведет дополнительные обследования для восстановления дальнейшего лечения;

обратиться в орган социальной защиты, обладающий доступом в Централизованный банк данных лиц с инвалидностью и может сделать для лица выписку;

обратиться в медико-социальную экспертную комиссию по месту нахождения. МСЭК совместно с врачами учреждений здравоохранения подскажут пути решения проблемных вопросов.

Важно, что все вынужденно переселенные лица осматриваются комиссиями экстерриториально, то есть по месту фактического нахождения человека.

Все медико-социальные экспертные комиссии на подконтрольной Украине территории работают в штатном режиме и совместно с органами социальной защиты помогают всем внутренне перемещенным лицам в восстановлении и получении утраченных документов.