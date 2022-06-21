Міністерство охорони здоров’я України дало роз’яснення з приводу проходження повторного огляду та відновлення медичних документів під час війни людям з інвалідністю.

– МОЗ нагадує, що за неможливості обстеження та оформлення направлення на МСЕК термін проходження повторного огляду для осіб з інвалідністю переноситься на термін не пізніше шести місяців після припинення/скасування воєнного стану, – йдеться в повідомленні.

І уточнюється: всі виплати й відповідні пільги будуть збережені до закінчення терміну проходження повторного огляду.

Зараз дивляться

Важливо, що протягом дії воєнного стану й шести місяців після його припинення, згідно з постановою уряду, українці мають право звертатися до медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) для встановлення інвалідності заочно і незалежно від місця проживання або перебування.

Тобто якщо людина не має можливості прибути до МСЕК, комісія може ухвалювати рішення про встановлення інвалідності заочно, на підставі направлення закладу охорони здоров’я.

Відновлення втрачених під час війни документів

Є кілька шляхів відновлення втрачених медичних документів. Зокрема:

звернутися до сімейного або будь-якого іншого лікаря первинної ланки за місцем знаходження. Лікар прийме рішення про відновлення медичних документів через електронну систему охорони здоров’я та/або проведе додаткові обстеження для відновлення подальшого лікування;

звернутися до органу соціального захисту, що володіє доступом в централізований банк даних осіб з інвалідністю і може зробити для особи виписку;

звернутися в медико-соціальну експертну комісію за місцем знаходження. МСЕК спільно з лікарями закладів охорони здоров’я підкажуть шляхи вирішення проблемних питань.

Важливо, що всі вимушено переселені особи оглядаються комісіями екстериторіально, тобто за місцем фактичного знаходження людини.

Усі медико-соціальні експертні комісії на підконтрольній Україні території працюють у штатному режимі та спільно з органами соціального захисту допомагають усім внутрішньо переміщеним особам у відновленні та отриманні втрачених документів.