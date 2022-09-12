Эксперты Министерства здравоохранения Украины разъяснили вопрос, который волнует многих украинцев, а именно, за сколько времени должна приехать скорая помощь.
— Вопрос прибытия бригады экстренной медицинской помощи регулируется постановлением Кабинета министров №1271, — говорится в сообщении Минздрава.
Отмечается, что, согласно этому постановлению, все вызовы, в зависимости от жалоб пациента, делятся на:
- критические – отсутствие или неэффективное дыхание, признаки массивного кровотечения или кровопотери;
- экстренные — нарушение сознания, признаки кровотечения, признаки острого коронарного синдрома, признаки острого мозгового инсульта, расстройства дыхания;
- неэкстренные – пациент нуждается в оценке состояния здоровья, однако его состояние не является неотложным, а отсрочка оказания медицинской помощи не приведет к ухудшению его состояния;
- непрофильные – состояние пациента не является неотложным и не требует оказания медицинской помощи на месте.
Сообщается, что бригада скорой должна доехать:
- на критический вызов за 10 минут;
- на экстренный – за 20.
На неэкстренные или непрофильные вызовы медики не выезжают.
— В случае неэкстренных обращений к пациенту могут направить медиков, но только при условии, если есть свободные бригады и нет доступа к получению первичной медицинской помощи у семейного врача, — отмечают эксперты Минздрава.
По их словам, относительно непрофильного пациента могут проконсультировать по телефону.
Важно, что ввиду обстоятельств, не зависящих от организации системы оказания экстренной медицинской помощи, допускается превышение норматива прибытия. К примеру, речь идет об усложненном дорожном движении, метеорологических условиях, сезонных особенностях, эпидемиологической ситуации и т.д.
Вместе с тем, в условиях военного положения в случае активных боевых действий на территории, с которой поступил вызов, выезд бригады будет отсрочен до прекращения угрозы.