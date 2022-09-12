Експерти Міністерства охорони здоров’я України роз’яснили питання, яке непокоїть багатьох українців, а саме, за скільки часу повинна приїхати швидка медична допомога.

– Питання прибуття бригади екстреної медичної допомоги регулюється постановою Кабінету міністрів №1271, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Зазначається, що, згідно з цією постановою, всі виклики, залежно від скарг пацієнта, поділяються на:

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критичні – відсутність або неефективне дихання, ознаки масивної кровотечі або крововтрати;

екстрені – порушення свідомості, ознаки кровотечі, ознаки гострого коронарного синдрому, ознаки гострого мозкового інсульту, розлади дихання;

неекстрені – пацієнт потребує оцінки стану здоров’я, проте його стан не є невідкладним, а відстрочка надання медичної допомоги не призведе до погіршення його стану;

непрофільні – стан пацієнта не є невідкладним і не вимагає надання медичної допомоги на місці.

Повідомляється, що бригада швидкої повинна доїхати:

на критичний виклик за 10 хвилин;

на екстрений – за 20 хвилин.

На неекстрені або непрофільні виклики медики не виїжджають.

– У разі неекстрених звернень до пацієнта можуть направити медиків, але тільки за умови, якщо є вільні бригади і немає доступу до отримання первинної медичної допомоги у сімейного лікаря, – зазначають експерти МОЗ.

За їхніми словами, щодо непрофільного пацієнта можуть проконсультувати по телефону.

Важливо, що з огляду на обставини, які не залежать від організації системи надання екстреної медичної допомоги, допускається перевищення нормативу прибуття. Наприклад, йдеться про ускладнений дорожній рух, метеорологічні умови, сезонні особливості, епідеміологічну ситуацію тощо.

Разом з тим, в умовах воєнного стану в разі активних бойових дій на території, з якої надійшов виклик, виїзд бригади буде відстрочений до припинення загрози.