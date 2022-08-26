– МОЗ створило механізми працевлаштування медпрацівників в медичні заклади під час воєнного стану. Дотепер, за даними медичної інформаційної системи, вже 3 850 наших колег із різних територій України отримали цю можливість. Лікарі, середній медперсонал та інші фахівці з немедичною освітою можуть працевлаштуватись як за основним місцем праці, так і за сумісництвом, – зазначає заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак.

МОЗ видало наказ від 4 березня 2022 року № 414 Про облік та табелювання медичних працівників, які надають медичну допомогу поза основним місцем роботи в період воєнного стану на території України, яким передбачене залучення із числа внутрішньо переміщених осіб у заклади охорони здоров’я. Ним же врегульовані трудові відносини між медичними працівниками та роботодавцями.

Облік робочого часу медичного працівника здійснюється у закладі, до якого його направлено. Потім ці дані направляються до закладу за основним місцем роботи, після чого він отримує заробітну плату.

Найбільше зареєстровано медичних працівників, які вимушено виїхали з гарячих точок до інших регіонів, у Дніпропетровській (548 осіб), Полтавській (347) та Харківській (363) областях.

Зараз дивляться

Лікарів найбільше прийняли медичні заклади Львівщини (287), Дніпропетровщини (197) та Полтавщини (135 осіб). А медичних сестер та інших фахівців у сфері охорони здоров’я найбільше прибуло до медзакладів у Дніпропетровській (259), Полтавській (157) та Харківській (141 особа) областях.

– МОЗ у взаємодії з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та обласними військовими адміністраціями допомагає людям, які залишились у небезпеці, виїхати та розміститись у більш безпечних регіонах. Разом із нашими міжнародними партнерами та друзями ми забезпечуємо евакуаційні рейси з різних територій, де ведуться активні бойові дії. Насамперед йдеться про маломобільні групи населення та тих, хто має хронічні захворювання. Також ми продовжуємо допомагати у переміщенні медзакладів у більш безпечні регіони України в кооперації з місцевими медичними закладами, – додала Ірина Микичак.

Збір та узагальнення інформації щодо кадрових потреб у закладах охорони здоров’я регіонів здійснюється через систему MedData.

Щотижня відповідальні особи закладів охорони здоров’я подають до цієї системи оновлену інформацію щодо кількості внутрішньо переміщених медиків із розподілом їх за професійними групами (професіонали, фахівці, технічні працівники) та формою трудових відносин із закладом охорони здоров’я, як-от:

зараховані на основне місце роботи;

зараховані за сумісництвом;

виконують професійні обов’язки поза основним місцем роботи, але табелюються за основним місцем роботи.

Окрім того, відтепер медзаклади можуть шукати працівників, а медики – пропонувати свої послуги на Порталі вакансій для медиків, що створений МОЗ.

Це значно полегшить пошук роботи, адже зараз всі пропозиції будуть зібрані в одному місці. Наразі на порталі вже є 254 вакансії. Робота з наповнення порталу триває.