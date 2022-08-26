В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину многие медики вынуждены были покинуть дом и работу. Многие, изменив основное место работы, продолжают оказывать медицинскую помощь украинцам.

— Минздрав создал механизмы трудоустройства медработников в медицинские учреждения во время военного положения. По данным медицинской информационной системы, уже 3 850 наших коллег с разных территорий Украины получили эту возможность. Врачи, средний медперсонал и другие специалисты с немедицинским образованием могут трудоустроиться как по основному месту работы, так и по совместительству, – отмечает заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.

Минздрав издал приказ от 4 марта 2022 года №414 Об учете и табелировании медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь вне основного места работы в период военного положения на территории Украины, которым предусмотрено привлечение из числа внутренне перемещенных лиц в учреждения здравоохранения. Им урегулированы трудовые отношения между медицинскими работниками и работодателями.

Учет рабочего времени медицинского работника осуществляется в заведении, в которое он направлен. Затем эти данные направляются в заведение по основному месту работы, после чего он получает заработную плату.

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Больше всего зарегистрировано медицинских работников, вынужденно выехавших из горячих точек в другие регионы, в Днепропетровской (548 человек), Полтавской (347) и Харьковской (363) областях.

Врачей больше всего приняли медицинские учреждения Львовщины (287), Днепропетровщины (197) и Полтавщины (135 человек). А медицинских сестер и других специалистов в сфере здравоохранения больше всего прибыло в медучреждения в Днепропетровской (259), Полтавской (157) и Харьковской (141 человек) областях.

— Минздрав во взаимодействии с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и областными военными администрациями помогает оказавшимся в опасности людям выехать и разместиться в более безопасных регионах. Вместе с нашими международными партнерами и друзьями мы обеспечиваем эвакуационные рейсы с разных территорий, где ведутся активные боевые действия. В первую очередь речь идет о маломобильных группах населения и тех, кто имеет хронические заболевания. Также мы продолжаем помогать в перемещении медучреждений в более безопасные регионы Украины в кооперации с местными медицинскими учреждениями, – добавила Ирина Микичак.

Сбор и обобщение информации о кадровых потребностях в учреждениях здравоохранения регионов осуществляется через систему MedData.

Еженедельно ответственные лица учреждений здравоохранения представляют в эту систему обновленную информацию о количестве внутренне перемещенных медиков с распределением их по профессиональным группам (профессионалы, специалисты, технические работники) и форме трудовых отношений с учреждением здравоохранения, например:

зачислены на основное место работы;

зачислены по совместительству;

выполняют профессиональные обязанности вне основного места работы, но табелируются по основному месту работы.

Кроме того, теперь медучреждения могут искать работников, а медики — предлагать свои услуги на Портале вакансий для медиков, созданном Минздравом.

Это значительно облегчит поиск работы — сейчас все предложения будут собраны в одном месте. В настоящее время на Портале уже есть 254 вакансии. Работа по наполнению портала продолжается.