6 сентября 2022, 14:06 Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья

Эксперты Министерства здравоохранения Украины разработали алгоритм действий в случаях довольно частых во время войны: когда нужна медицинская помощь, а мобильная связь отсутствует. Алгоритм помощи пострадавшим при отсутствии мобильной связи: изучите адрес и маршрут к ближайшему медицинскому учреждению;

выходите из дома или укрытия только тогда, когда нет угроз собственной безопасности;

имейте под рукой аптечку со всем необходимым и запасом лекарств, которые принимаете постоянно;

не выходите без аптечки на большие расстояния;

носите с собой кровоостанавливающий жгут/турникет при наличии;

узнайте, как оказывать первую помощь, прочитайте инструкции, которые помогут спасти жизнь;

следите за сообщениями и рекомендациями по оказанию медицинской помощи гражданскому населению от власти в своем регионе на официальных каналах (ТВ, радио);

узнайте у местной власти резервные номера телефонов на случай, если 103 будет работать с перебоями. Читайте также: Як позбутися болю, якщо затекла нога або схопила судома — поради невропатолога Минздрав также предложил полезные ссылки: Сейчас смотрят как оказать первую помощь; инструкции, которые могут спасти жизнь.

Источник Минздрав

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