Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Советы

Алгоритм действий от Минздрава: если нужна помощь медика, а мобильной связи нет

6 сентября 2022, 14:06
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
перша допомога
Источник: Depositphotos

Эксперты Министерства здравоохранения Украины разработали алгоритм действий в случаях довольно частых во время войны: когда нужна медицинская помощь, а мобильная связь отсутствует.

Алгоритм помощи пострадавшим при отсутствии мобильной связи:

  • изучите адрес и маршрут к ближайшему медицинскому учреждению;
  • выходите из дома или укрытия только тогда, когда нет угроз собственной безопасности;
  • имейте под рукой аптечку со всем необходимым и запасом лекарств, которые принимаете постоянно;
  • не выходите без аптечки на большие расстояния;
  • носите с собой кровоостанавливающий жгут/турникет при наличии;
  • узнайте, как оказывать первую помощь, прочитайте инструкции, которые помогут спасти жизнь;
  • следите за сообщениями и рекомендациями по оказанию медицинской помощи гражданскому населению от власти в своем регионе на официальных каналах (ТВ, радио);
  • узнайте у местной власти резервные номера телефонов на случай, если 103 будет работать с перебоями.
Читайте также:
судомиЯк позбутися болю, якщо затекла нога або схопила судома — поради невропатолога

Минздрав также предложил полезные ссылки:

Сейчас смотрят

как оказать первую помощь;

инструкции, которые могут спасти жизнь.

Источник
Минздрав
Теги
медична допомога поради лікаря Телефони
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь