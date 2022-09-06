Эксперты Министерства здравоохранения Украины разработали алгоритм действий в случаях довольно частых во время войны: когда нужна медицинская помощь, а мобильная связь отсутствует.
Алгоритм помощи пострадавшим при отсутствии мобильной связи:
- изучите адрес и маршрут к ближайшему медицинскому учреждению;
- выходите из дома или укрытия только тогда, когда нет угроз собственной безопасности;
- имейте под рукой аптечку со всем необходимым и запасом лекарств, которые принимаете постоянно;
- не выходите без аптечки на большие расстояния;
- носите с собой кровоостанавливающий жгут/турникет при наличии;
- узнайте, как оказывать первую помощь, прочитайте инструкции, которые помогут спасти жизнь;
- следите за сообщениями и рекомендациями по оказанию медицинской помощи гражданскому населению от власти в своем регионе на официальных каналах (ТВ, радио);
- узнайте у местной власти резервные номера телефонов на случай, если 103 будет работать с перебоями.
Минздрав также предложил полезные ссылки:
Сейчас смотрят
как оказать первую помощь;
инструкции, которые могут спасти жизнь.