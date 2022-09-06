Експерти Міністерства охорони здоров’я України розробили алгоритм дій у випадках досить частих під час війни: коли потрібна медична допомога, а мобільний зв’язок відсутній.
Алгоритм допомоги постраждалим при відсутності мобільного зв’язку:
- вивчіть адресу і маршрут до найближчого медичного закладу;
- виходьте з дому або укриття тільки тоді, коли немає загроз власній безпеці;
- майте під рукою аптечку з усім необхідним і запасом ліків, які приймаєте постійно;
- не виходьте без аптечки на великі відстані;
- носіть з собою кровоспинний джгут/турнікет при наявності;
- дізнайтеся, як надавати першу допомогу, прочитайте інструкції, які допоможуть врятувати життя;
- слідкуйте за повідомленнями та рекомендаціями щодо надання медичної допомоги цивільному населенню від влади у своєму регіоні на офіційних каналах (ТБ, радіо);
- дізнайтеся у місцевої влади резервні номери телефонів на випадок, якщо 103 буде працювати з перебоями.
МОЗ також запропонував корисні посилання:
Зараз дивляться
як надати першу допомогу;
інструкції, які можуть врятувати життя.