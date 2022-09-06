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Алгоритм дій від МОЗ: якщо потрібна допомога медика, а мобільного зв’язку немає

6 Вересня 2022, 14:06
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
перша допомога
Джерело: Depositphotos

Експерти Міністерства охорони здоров’я України розробили алгоритм дій у випадках досить частих під час війни: коли потрібна медична допомога, а мобільний зв’язок відсутній.

Алгоритм допомоги постраждалим при відсутності мобільного зв’язку:

  • вивчіть адресу і маршрут до найближчого медичного закладу;
  • виходьте з дому або укриття тільки тоді, коли немає загроз власній безпеці;
  • майте під рукою аптечку з усім необхідним і запасом ліків, які приймаєте постійно;
  • не виходьте без аптечки на великі відстані;
  • носіть з собою кровоспинний джгут/турнікет при наявності;
  • дізнайтеся, як надавати першу допомогу, прочитайте інструкції, які допоможуть врятувати життя;
  • слідкуйте за повідомленнями та рекомендаціями щодо надання медичної допомоги цивільному населенню від влади у своєму регіоні на офіційних каналах (ТБ, радіо);
  • дізнайтеся у місцевої влади резервні номери телефонів на випадок, якщо 103 буде працювати з перебоями.
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МОЗ також запропонував корисні посилання:

Зараз дивляться

як надати першу допомогу;

інструкції, які можуть врятувати життя.

Джерело
МОЗ
Теги
медична допомога поради лікаря Телефони
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