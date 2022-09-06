6 Вересня 2022, 14:06 Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я

Експерти Міністерства охорони здоров’я України розробили алгоритм дій у випадках досить частих під час війни: коли потрібна медична допомога, а мобільний зв’язок відсутній. Алгоритм допомоги постраждалим при відсутності мобільного зв’язку: вивчіть адресу і маршрут до найближчого медичного закладу;

виходьте з дому або укриття тільки тоді, коли немає загроз власній безпеці;

майте під рукою аптечку з усім необхідним і запасом ліків, які приймаєте постійно;

не виходьте без аптечки на великі відстані;

носіть з собою кровоспинний джгут/турнікет при наявності;

дізнайтеся, як надавати першу допомогу, прочитайте інструкції, які допоможуть врятувати життя;

слідкуйте за повідомленнями та рекомендаціями щодо надання медичної допомоги цивільному населенню від влади у своєму регіоні на офіційних каналах (ТБ, радіо);

дізнайтеся у місцевої влади резервні номери телефонів на випадок, якщо 103 буде працювати з перебоями. Читайте також: Як і чим обробляти рани в умовах війни – поради інфекціоніста МОЗ також запропонував корисні посилання: Зараз дивляться як надати першу допомогу; інструкції, які можуть врятувати життя.

Джерело МОЗ

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