Під час війни ніхто не застрахований від отримання травм, а особливо їх інфікування під час неналежної обробки.

Інфекціоніст Роман Пономаренко розповів, що робити у разі поранення та як правильно обробляти рани.

За словами спеціаліста, в першу чергу потрібно зупинити кровотечу, якщо вона є. Варто пам’ятати, що неправильно накладений джгут може навіть погіршити ситуацію.

– Джгут потрібно ставити в тій ситуації, коли підозрюється артеріальна кровотеча. Місце накладання: віддалена ділянка від рани, ближче до серця. Тому, не потрібно закупляти собі індивідуальні джгути. Краще передайте їх туди, куди вони потрібні, – зазначив лікар.

Якщо кровотеча незначна, то в першу чергу потрібно промити рану водою, змити весь бруд. Цей метод є кращим, ніж перекис водню, і доступний кожному.

Якщо під рукою є будь-який антисептик – йод-повідон, спирт (70%) або хлогексидин, можна скористатися ним. Необхідно обробити краї рани і накласти асептичну пов’язку.

Інфекціоніст попереджає, не варто заливати рану антисептиком, бо можна отримати хімічний опік уражених ділянок. Після цього необхідно накласти тугу пов’язку на місце ураження.

– Бажано, щоб матеріалом для пов’язки був бинт або інший перев’язувальний матеріал. Але може підійти якась сорочка, бажано із на натуральних тканин, – каже спеціаліст.

Якщо у людини після травми не зменшується набряк, підвищується температура тіла, болить уражена ділянка, то необхідно якнайшвидше потрапити до лікаря.

Спеціаліст радить слідкувати за своїм станом та об’ємом крововтрати: контролювати артеріальний тиск, ЧСС та рівень свідомості.

– Не забувайте про правець. Якщо протягом останніх 5 років немає щеплення, то неодмінно потрібно звертатися в найближчий медичний пункт, і вирішити це питання, – нагадав він. ⠀

Пономаренко підсумував, що від виду травми залежить і алгоритм надання допомоги. Якщо це опік, то ніякі антисептики непотрібні – тільки асептична пов’язка.

Джерело: Роман Пономаренко