Під час війни зростає ризик отримати травмування. Через це важливо пам’ятати правила первинної обробки ран.

Рекомендації озвучили у Міністерстві охорони здоров’я.

Базові правила:

попередньо оглянути рану на наявність зовнішньої кровотечі;

зупинити її за допомогою зовнішнього тиску, доки під рукою немає стисної пов’язки чи джгута;

якщо кровотеча незначна, накласти пов’язку, що тиснутиме на рану, для цього використовувати серветки, еластичний чи простий бинт;

якщо у рані є сторонні предмети, за можливості їх треба прибрати;

не контактувати з біологічної рідиною іншої людини без рукавичок.

Ділянку навколо рани треба обробити одним з таких препаратів: (хлоргексидин біглюконат, повідон-йод, 70% розчин етанолу).

Важливо, щоб антисептики не потрапили у саму рану, інакше вони спровокують хімічний опік.

Потерпілому за необхідності можна дати знеболювальне.

Якщо рана дуже велика та викликає занепокоєння, треба терміново звертатися до лікарні.