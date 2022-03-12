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Як обробляти рани – базові рекомендації

12 Березня 2022, 18:08
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
перша допомога
Джерело: Pexels

Під час війни зростає ризик отримати травмування. Через це важливо пам’ятати правила первинної обробки ран.

Рекомендації озвучили у Міністерстві охорони здоров’я.

Базові правила:

  • попередньо оглянути рану на наявність зовнішньої кровотечі;
  • зупинити її за допомогою зовнішнього тиску, доки під рукою немає стисної пов’язки чи джгута;
  • якщо кровотеча незначна, накласти пов’язку, що тиснутиме на рану, для цього використовувати серветки, еластичний чи простий бинт;
  • якщо у рані є сторонні предмети, за можливості їх треба прибрати;
  • не контактувати з біологічної рідиною іншої людини без рукавичок.
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Ділянку навколо рани треба обробити одним з таких препаратів: (хлоргексидин біглюконат, повідон-йод, 70% розчин етанолу).

Важливо, щоб антисептики не потрапили у саму рану, інакше вони спровокують хімічний опік.

Потерпілому за необхідності можна дати знеболювальне.

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Якщо рана дуже велика та викликає занепокоєння, треба терміново звертатися до лікарні.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні , медична допомога , швидка допомога
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