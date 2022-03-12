Під час війни зростає ризик отримати травмування. Через це важливо пам’ятати правила первинної обробки ран.
Рекомендації озвучили у Міністерстві охорони здоров’я.
Базові правила:
- попередньо оглянути рану на наявність зовнішньої кровотечі;
- зупинити її за допомогою зовнішнього тиску, доки під рукою немає стисної пов’язки чи джгута;
- якщо кровотеча незначна, накласти пов’язку, що тиснутиме на рану, для цього використовувати серветки, еластичний чи простий бинт;
- якщо у рані є сторонні предмети, за можливості їх треба прибрати;
- не контактувати з біологічної рідиною іншої людини без рукавичок.
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Ділянку навколо рани треба обробити одним з таких препаратів: (хлоргексидин біглюконат, повідон-йод, 70% розчин етанолу).
Важливо, щоб антисептики не потрапили у саму рану, інакше вони спровокують хімічний опік.
Потерпілому за необхідності можна дати знеболювальне.
Якщо рана дуже велика та викликає занепокоєння, треба терміново звертатися до лікарні.