Перша допомога під час опіків – базові рекомендації

Під час війни важливо знати правила першої допомоги, зокрема під час опіків.

Алгоритм дій озвучив ортопед-травматолог, лікар ФРН Валерій Ославський.

– Критично важливо мати базові знання про першу медичну допомогу, щоб вміти вчасно надати її до приїзду лікарів та врятувати потерпілому життя. Опіки – одне за найпоширеніших поранень зараз, – зазначив фахівець.

Базові рекомендації:

зупинити контакт з джерелом опіку;

обробити рану холодною чи теплою водою;

не прикладати лід;

зняти одяг та прикраси поряд, проте не можна чіпати речі, які вже прилипли до рани;

прикрити рану стерильною пов’язкою;

дати потерпілому води;

можна випити знеболювальне – парацетамол чи ібупрофен.

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Водночас якщо у людини опік обличчя чи очей, краще, щоб вона сиділа, а не лягала. Це допоможе зменшити ризик виникнення набряку.

Також важливо оновити знання щодо надання першої допомоги під час кровотечі.

Джерело: Ukraine NOW