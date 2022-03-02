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Перша допомога під час опіків – базові рекомендації

2 Березня 2022, 16:06
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
перша допомога
Джерело: Pexels

Під час війни важливо знати правила першої допомоги, зокрема під час опіків.

Алгоритм дій озвучив ортопед-травматолог, лікар ФРН Валерій Ославський.

– Критично важливо мати базові знання про першу медичну допомогу, щоб вміти вчасно надати її до приїзду лікарів та врятувати потерпілому життя. Опіки – одне за найпоширеніших поранень зараз, – зазначив фахівець.

Базові рекомендації:

  • зупинити контакт з джерелом опіку;
  • обробити рану холодною чи теплою водою;
  • не прикладати лід;
  • зняти одяг та прикраси поряд, проте не можна чіпати речі, які вже прилипли до рани;
  • прикрити рану стерильною пов’язкою;
  • дати потерпілому води;
  • можна випити знеболювальне – парацетамол чи ібупрофен.
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Водночас якщо у людини опік обличчя чи очей, краще, щоб вона сиділа, а не лягала. Це допоможе зменшити ризик виникнення набряку.

Також важливо оновити знання щодо надання першої допомоги під час кровотечі.

Джерело: Ukraine NOW

Теги
медична допомога , опіки , швидка допомога
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