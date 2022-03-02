Первая помощь при ожогах – базовые рекомендации

Во время войны важно знать правила первой помощи, в том числе при ожогах.

Алгоритм действий озвучил ортопед-травматолог врач ФРГ Валерий Ославский.

— Критически важно иметь базовые знания о первой медицинской помощи, чтобы уметь вовремя оказать ее до приезда врачей и спасти потерпевшему жизнь. Ожоги – одни из самых распространенных ран сейчас, — отметил специалист.

Базовые рекомендации:

остановить контакт с источником ожога;

обработать рану холодной или теплой водой;

не прикладывать лед;

снять одежду и украшения рядом, однако нельзя трогать прилипшие к ране вещи;

прикрыть рану стерильной повязкой;

дать потерпевшему воды;

можно выпить обезболивающее – парацетамол или ибупрофен.

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В то же время если у человека ожог лица или глаз, лучше, чтобы он сидел, а не ложился. Это поможет снизить риск возникновения отека.

Также важно обновить знания о предоставлении первой помощи при кровотечении.

Источник: Ukraine NOW