Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Актуально

Первая помощь при ожогах – базовые рекомендации

2 марта 2022, 16:06
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
перша допомога
Источник: Pexels

Во время войны важно знать правила первой помощи, в том числе при ожогах.

Алгоритм действий озвучил ортопед-травматолог врач ФРГ Валерий Ославский.

— Критически важно иметь базовые знания о первой медицинской помощи, чтобы уметь вовремя оказать ее до приезда врачей и спасти потерпевшему жизнь. Ожоги – одни из самых распространенных ран сейчас, — отметил специалист.

Базовые рекомендации:

  • остановить контакт с источником ожога;
  • обработать рану холодной или теплой водой;
  • не прикладывать лед;
  • снять одежду и украшения рядом, однако нельзя трогать прилипшие к ране вещи;
  • прикрыть рану стерильной повязкой;
  • дать потерпевшему воды;
  • можно выпить обезболивающее – парацетамол или ибупрофен.
Читайте также:
перша допомогаКак помочь человеку во время кровотечения

В то же время если у человека ожог лица или глаз, лучше, чтобы он сидел, а не ложился. Это поможет снизить риск возникновения отека.

Также важно обновить знания о предоставлении первой помощи при кровотечении.

Источник: Ukraine NOW

Теги
медична допомога , опіки , швидка допомога
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь