Первая помощь при ожогах – базовые рекомендации

Во время войны важно знать правила первой помощи, в том числе при ожогах.
Алгоритм действий озвучил ортопед-травматолог врач ФРГ Валерий Ославский.
— Критически важно иметь базовые знания о первой медицинской помощи, чтобы уметь вовремя оказать ее до приезда врачей и спасти потерпевшему жизнь. Ожоги – одни из самых распространенных ран сейчас, — отметил специалист.
Базовые рекомендации:
- остановить контакт с источником ожога;
- обработать рану холодной или теплой водой;
- не прикладывать лед;
- снять одежду и украшения рядом, однако нельзя трогать прилипшие к ране вещи;
- прикрыть рану стерильной повязкой;
- дать потерпевшему воды;
- можно выпить обезболивающее – парацетамол или ибупрофен.
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В то же время если у человека ожог лица или глаз, лучше, чтобы он сидел, а не ложился. Это поможет снизить риск возникновения отека.
Также важно обновить знания о предоставлении первой помощи при кровотечении.
Источник: Ukraine NOW