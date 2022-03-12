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Как обрабатывать раны – базовые рекомендации

12 марта 2022, 18:08
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
перша допомога
Источник: Pexels

Во время войны возрастает риск получить травмы. Поэтому важно помнить правила первичной обработки ран.

Рекомендации озвучили в Министерстве здравоохранения.

Базовые правила:

  • предварительно осмотреть рану на наличие наружного кровотечения;
  • остановить его с помощью наружного давления, пока под рукой нет сжатой повязки или жгута;
  • если кровотечение незначительное, наложить повязку, давящую на рану, для этого использовать салфетки, эластичный или простой бинт;
  • если в ране есть посторонние предметы, по возможности их нужно убрать;
  • не контактировать с биологической жидкостью другого человека без перчаток.
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Участок вокруг раны нужно обработать одним из следующих препаратов (хлоргексидин биглюконат, повидон-йод, 70% раствор этанола).

Важно, чтобы антисептики не попали в рану, иначе они спровоцируют химический ожог.

Пострадавшему при необходимости можно дать обезболивающее.

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Если рана большого размера и вызывает беспокойство, нужно срочно обращаться в больницу.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні , медична допомога , швидка допомога
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