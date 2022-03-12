Во время войны возрастает риск получить травмы. Поэтому важно помнить правила первичной обработки ран.

Рекомендации озвучили в Министерстве здравоохранения.

Базовые правила:

предварительно осмотреть рану на наличие наружного кровотечения;

остановить его с помощью наружного давления, пока под рукой нет сжатой повязки или жгута;

если кровотечение незначительное, наложить повязку, давящую на рану, для этого использовать салфетки, эластичный или простой бинт;

если в ране есть посторонние предметы, по возможности их нужно убрать;

не контактировать с биологической жидкостью другого человека без перчаток.

Участок вокруг раны нужно обработать одним из следующих препаратов (хлоргексидин биглюконат, повидон-йод, 70% раствор этанола).

Важно, чтобы антисептики не попали в рану, иначе они спровоцируют химический ожог.

Пострадавшему при необходимости можно дать обезболивающее.

Если рана большого размера и вызывает беспокойство, нужно срочно обращаться в больницу.