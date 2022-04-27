Во время войны никто не застрахован от получения травм, а особенно их инфицирования во время ненадлежащей обработки.

Инфекционист Роман Пономаренко рассказал, что делать в случае ранения и как правильно обрабатывать раны.

Стоит помнить, что неправильно наложенный жгут может даже усугубить ситуацию.

— Жгут нужно ставить в той ситуации, когда подозревается артериальное кровотечение. Место наложения: удаленный участок от раны, ближе к сердцу. Поэтому, не нужно закупать себе индивидуальные жгуты. Лучше передайте их туда, куда они нужны, — отметил врач.

Если кровотечение незначительное, то в первую очередь нужно промыть рану водой, смыть всю грязь. Этот метод лучше, чем перекись водорода, и доступен каждому.

Если под рукой есть любой антисептик — йод-повидон, спирт (70%) или хлоргексидин, можно воспользоваться им. Необходимо обработать края раны и наложить асептическую повязку.

Инфекционист предупреждает, не стоит заливать рану антисептиком, потому что можно получить химический ожог пораженных участков. После этого необходимо наложить тугую повязку на место поражения.

— Желательно, чтобы материалом для повязки был бинт или другой перевязочный материал. Но может подойти какая-то рубашка, желательно из натуральных тканей, — говорит специалист.

Если у человека после травмы не уменьшается отек, повышается температура тела, болит пораженный участок, то необходимо как можно быстрее попасть к врачу.

Специалист советует следить за своим состоянием и объемом кровопотери: контролировать артериальное давление, ЧСС и уровень сознания.

— Не забывайте о столбняке. Если в течение последних 5 лет нет прививки, то непременно нужно обращаться в ближайший медицинский пункт, и решить этот вопрос, — напомнил он. ⠀

Пономаренко подытожил, что от вида травмы зависит и алгоритм оказания помощи. Если это ожог, то никакие антисептики не нужны — только асептическая повязка.

Источник: Роман Пономаренко