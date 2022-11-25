В Украине стартовала Национальная программа Врятуй кінцівку, в рамках которой предусмотрено проведение 15 тыс. операций на конечностях.

Сообщается, что инициатор проекта Международный благотворительный фонд Здоровье украинского народа заявил о поддержке программы Институтом травматологии и ортопедии НАМН Украины, Украинской ассоциацией ортопедов-травматологов и кафедрой ортопедии и травматологии НУОЗ Украины им. П. Л. Шупика.

Сейчас смотрят

— Из-за войны в Украине могут появиться десятки тысяч военных и гражданских лиц с инвалидностью. При качественном лечении до 65% раненых могут вернуться в строй и к полноценной жизни, — говорится в сообщении Фонда.

Отмечается, что программа Врятуй кінцівку предусматривает проведение 15 тыс. операций на конечностях благодаря собранному первому медицинскому миллиарду.

По словам представителей Фонда, каждый сложный случай травмы, зарегистрированный в рамках Программы, будет вынесен на рассмотрение экспертов, а самые тяжелые – на национальные консилиумы, по результатам которых будет назначено лечение в конкретном медучреждении.

Источник: Международный БФ Здоровье украинского народа