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Для проведения 15 тыс. операций: в Украине стартовала Нацпрограмма Врятуй кінцівку

25 ноября 2022, 12:39
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
інвалідність
Источник: Depositphotos

В Украине стартовала Национальная программа Врятуй кінцівку, в рамках которой предусмотрено проведение 15 тыс. операций на конечностях.

Сообщается, что инициатор проекта Международный благотворительный фонд Здоровье украинского народа заявил о поддержке программы Институтом травматологии и ортопедии НАМН Украины, Украинской ассоциацией ортопедов-травматологов и кафедрой ортопедии и травматологии НУОЗ Украины им. П. Л. Шупика.

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— Из-за войны в Украине могут появиться десятки тысяч военных и гражданских лиц с инвалидностью. При качественном лечении до 65% раненых могут вернуться в строй и к полноценной жизни, — говорится в сообщении Фонда.

Отмечается, что программа Врятуй кінцівку предусматривает проведение 15 тыс. операций на конечностях благодаря собранному первому медицинскому миллиарду.

По словам представителей Фонда, каждый сложный случай травмы, зарегистрированный в рамках Программы, будет вынесен на рассмотрение экспертов, а самые тяжелые – на национальные консилиумы, по результатам которых будет назначено лечение в конкретном медучреждении.

Источник: Международный БФ Здоровье украинского народа

Теги
Благотворительность Війна в Україні люди з інвалідністю Протези реабілітація
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