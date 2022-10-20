Украинский военный с Харьковщины 37-летний Роман Полтавец прошел успешное протезирование в Национальном реабилитационном центре Незламні, который расположен во Львове.

Об этом сообщили сотрудники Первого медицинского объединения Львова на своей странице в Facebook.

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Сообщается, что защищать свою страну и свой родной Харьков Роман пошел в начале марта. 19 июня, во время знаменитого контрнаступления ВСУ, когда наши войска продвигались к одному из поселков, Роман заметил спрятанную в листве вражескую растяжку.

Украинский воин сознательно наступил на нее, давая тем самым возможность своим побратимам пройти опасный участок. Потом раздался взрыв, в результате которого герой потерял правую ногу.

Раненого Романа бойцы ВСУ под огнем вражеской артиллерии эвакуировали в ближайшее село. Оттуда скорая доставила парня в больницу, где и была проведена операция по ампутации изуродованной взрывом конечности.

— Признаться жене о страшном ранении Роман решился лишь на третий день. Говорит, боялся, что она его бросит. Однако хрупкая женщина примчалась к нему и стала настоящей опорой, — пишут медики.

По их словам, в Национальный реабилитационный центр Незламні, в котором начали программу протезирования, Роман приехал сразу же, как только о нем узнал.

Во Львове команда хирургов, протезистов, специалистов по реабилитации и психотерапевтов определила: мужчина готов к установке протеза, и начала работу.

Сообщается, что с момента, когда Роман зашел в центр на костылях, а вышел без них, прошла всего неделя. Теперь мужественный воин учится жить по-новому и строит планы на будущее.

Источник: Первое медобъединение Львова