Український військовий з Харківщини 37-річний Роман Полтавець пройшов успішне протезування в Національному реабілітаційному центрі Незламні, який розташований у Львові.

Про це повідомили співробітники Першого медичного об’єднання Львова на своїй сторінці у Facebook.

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Повідомляється, що захищати свою країну і свій рідний Харків Роман пішов на початку березня. 19 червня, під час знаменитого контрнаступу ЗСУ, коли наші війська просувалися до одного з селищ, Роман помітив заховану в листі ворожу розтяжку.

Український воїн свідомо наступив на неї, даючи тим самим можливість своїм побратимам пройти небезпечну ділянку. Потім пролунав вибух, внаслідок якого герой втратив праву ногу.

Пораненого Романа бійці ЗСУ під вогнем ворожої артилерії евакуювали до найближчого села. Звідти швидка доставила хлопця до лікарні, де й була проведена операція з ампутації понівеченої вибухом кінцівки.

– Зізнатися дружині про страшне поранення Роман наважився лише на третій день. Каже, боявся, що вона його покине. Однак тендітна жінка примчала до нього і стала справжньою опорою, – пишуть медики.

За їхніми словами, в Національний реабілітаційний центр Незламні, в якому почали програму протезування, Роман приїхав відразу ж, щойно про нього дізнався.

У Львові команда хірургів, протезистів, фахівців з реабілітації та психотерапевтів визначила: чоловік готовий до встановлення протеза, і розпочала роботу.

Повідомляється, що з моменту, коли Роман зайшов у Центр на милицях, а вийшов без них, минув лише тиждень. Тепер мужній воїн вчиться жити по-новому і будує плани на майбутнє.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова