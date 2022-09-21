Найлегший у світі протез, він важить всього 675 г, надрукований на 3D-принтері, встановили у Національному реабілітаційному центрі Незламні Першого медоб’єднання Львова 33-річному Юрію Бахіру. Він втратив руку внаслідок мінно-вибухової травми. Це другий такий протез у світі, встановлений українцеві. Перший у США отримала 9-річна Саша з Бучі.

Протез TrueLimb – унікальна розробка американської компанії Unlimited Tomorrow. Це первинний протез. Його можна встановлювати одразу після загоєння ран на ампутованій кінцівці. Пацієнт, скорочуючи м’язи, може керувати протезом і рухати пальцями завдяки спеціальним сенсорам.

НРЦ Незламні розпочав також співпрацю з виробником високоякісних біонічних протезів рук Unlimited Tomorrow у межах розширення програми протезування. Завдяки глобальній організації Singularity Group, українському фонду Red Line та провідній креативній агенції Tabasco такими протезами планується забезпечувати українців, які постраждали від війни.

Зараз дивляться

– Ми створюємо Національний центр реабілітації України Незламні, щоб кожен українець, який постраждав від війни, мав змогу бути врятованим, протезованим і реабілітованим у своїй країні, – розповів генеральний директор Першого медоб’єднання Львова Олег Самчук.

Він додав, що протезування – це зараз один із пріоритетів роботи лікарів, адже функціональних кінцівок потребують сотні пацієнтів.

У списку очікування на протез TrueLimb – уже кілька наших захисників. Серед них – 41-річний Олександр Яшук. Чоловік втратив руку у боях біля Чорнобиля. Каже, функціональний протез йому потрібен, щоб бути корисним і незалежним.

– Там в бою, коли я побачив, що руки немає, я насправді зрадів, що хоч сам живий. Що я ще буду зі своїми рідними, побачу їх, а вони мене. І зараз ця рука для мене – це шанс бути незалежним і корисним. Я зможу їздити на мотоциклі і піднімати рамки з медом на пасіці. Це важливо, – говорить Олександр Яшук.

Генеральний директор і засновник Unlimited Tomorrow Істон ЛаШапель сказав, що у компанії завжди прагнули робити високоякісні недорогі біонічні протези кінцівок широкодоступними для тих людей, які їх потребують найбільше.

Усі, хто потребує протезування, можуть звертатися до Національного реабілітаційного центру Незламні Першого медоб’єднання Львова за телефоном: 0 800 333 003.

Небайдужі для Незламних

У межах розвитку програми протезування Центр Незламні разом з благодійною платформою Dobro.ua ведуть збір коштів на придбання постійних біонічних протезів для українців, які постраждали від війни. Проєкт під назвою Протези для Незламних уже підтримали майже чотири тисячі людей. Долучитися може кожен. Це можна зробити за посиланням https://dobro.ua/project/unbroken/, або відправити СМС вартістю 20 грн на короткий номер 88 001.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова