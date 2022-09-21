Самый легкий в мире протез, который весит всего 675 г, напечатанный на 3D-принтере, установили в Национальном реабилитационном центре Несокрушимые Первого медобъединения Львова 33-летнему Юрию Бахиру. Он потерял руку в результате минно-взрывной травмы. Это второй такой протез в мире, установленный украинцу. Первый в США получила 9-летняя Саша из Бучи.

Протез TrueLimb – уникальная разработка американской компании Unlimited Tomorrow. Это первоначальный протез. Его можно устанавливать сразу после заживления ран на ампутированной конечности. Пациент, сокращая мышцы, может управлять протезом и двигать пальцами благодаря специальным сенсорам.

НРЦ Несокрушимые также начал сотрудничество с производителем высококачественных бионических протезов рук Unlimited Tomorrow в рамках расширения программы протезирования. Благодаря глобальной организации Singularity Group, украинскому фонду Red Line и ведущему креативному агентству Tabasco такими протезами планируется обеспечивать пострадавших от войны украинцев.

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— Мы создаем Национальный центр реабилитации Украины Несокрушимые, чтобы каждый украинец, пострадавший от войны, мог быть спасен, протезирован и реабилитирован в своей стране, — рассказал генеральный директор Первого медобъединения Львова Олег Самчук.

Он добавил, что протезирование – это сейчас один из приоритетов работы врачей, ведь в функциональных конечностях нуждаются сотни пациентов.

В списке ожиданий протеза TrueLimb уже несколько наших защитников. Среди них – 41-летний Александр Яшук. Мужчина потерял руку в боях у Чернобыля. Говорит, функциональный протез ему нужен, чтобы быть полезным и независимым.

— Там в бою, когда я увидел, что руки нет, я в действительности обрадовался, что хоть сам жив. Что я еще буду со своими родными, увижу их, а они меня. И сейчас эта рука для меня – это шанс быть независимым и полезным. Я смогу ездить на мотоцикле и приподнимать рамки с медом на пасеке. Это важно, – говорит Александр Яшук.

Генеральный директор и основатель Unlimited Tomorrow Истон ЛаШапель сказал, что в компании всегда стремились делать высококачественные недорогие бионические протезы конечностей широко доступными для тех людей, которые в них больше всего нуждаются.

Все, нуждающиеся в протезировании, могут обращаться в Национальный реабилитационный центр Несокрушимые Первого медобъединения Львова по телефону: 0 800 333 003.

Неравнодушные для Несокрушимых

В рамках развития программы протезирования Центр Несокрушимые вместе с благотворительной платформой Dobro.ua ведут сбор средств на приобретение постоянных бионических протезов для пострадавших от войны украинцев. Проект под названием Протезы для Несокрушимых уже поддержали около четырех тысяч человек. Присоединиться может любой. Это можно сделать по ссылке https://dobro.ua/project/unbroken/, или отправить SMS стоимостью 20 грн на короткий номер 88 001.

Источник: Перше медоб’єднання Львова